Centenas de pessoas aparecem fazendo saudação nazista em um vídeo nas redes sociais. O momento foi registrado nesse domingo (7/1), durante um ato em memória de três militantes da extrema direita mortos na década de 1970, na Itália. O grupo faz a saudação romana, em que o braço é levantado para frente, com a palma da mão para baixo – gesto utilizado durante o fascismo italiano. Vale lembrar que a apologia do fascismo na Itália é crime, passível de prisão.

Itália no final dos anos 20? Não, Roma ontem, dia 7 de janeiro de 2024. A onda neofascista global segue crescendo e não serão apenas votos que derrotarão o fascismo. pic.twitter.com/A1hkiUqQXf — judz (@nietzsche4speed) January 8, 2024

No vídeo, o grupo está alinhado em formação semelhante à militar. Eles estendem o braço e gritam "presente" três vezes após o comando "a tutti i camerati caduti" ("a todos os camaradas mortos"). A saudação foi feita no mesmo lugar em que funcionava a sede do Movimento Social Italiano (MSI), partido criado em 1946 por membros dos últimos anos do regime fascista de Benito Mussolini.

Naquele mesmo local, em 7 de janeiro de 1978, dois membros do partido foram mortos em um atentado feito por um grupo de extrema esquerda. O terceiro homem, que também fazia parte do MSI, morreu após confronto com forças de segurança. A data é lembrada todos os anos, não só por grupos neofascistas.

Nesse domingo, autoridades da direita à esquerda participaram de uma homenagem oficial às vítimas. Mais tarde, os presentes fizeram a saudação romana, que não fazia parte do protocolo. Atualmente, a Itália é comandada por Giorgia Meloni, do partido Irmãos. A primeira-ministra fez parte da seção juvenil do MSI quando era adolescente. Além disso, seu atual partido usa o mesmo logotipo que a sigla autoritária.

Após a cena, partidos de oposição italianos pediram a dissolução dos partidos de extrema direita e explicação de Meloni e demais políticos que incitariam o pensamento neofascista.