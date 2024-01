O humorista Tiago Santineli publicou um vídeo no YouTube nesse domingo (7/1) afirmando que teme por perder seu canal por causa de um processo judicial que enfrenta. Segundo o comediante, ele foi processado pelo Partido Liberal (PL), sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro. O motivo é um vídeo de pouco mais de seis minutos que Tiago publicou em julho de 2023.

Intitulado ‘Patriotas inglórios’, o vídeo mostra Santineli e o rapper Djonga matando vários bolsonaristas. O curta, que é uma paródia do filme "Bastardos inglórios" (2009), de Quentin Tarantino, mostra um homem careca vestindo um terno verde e uma gravata amarela, em referência ao empresário Luciano Hang. O vídeo termina com o humorista saindo apressado para um show e pedindo a seus companheiros para capturar Nicole, se referindo a Nikolas Ferreira (PL-MG).

"Patriotas inglórios" era o teaser do show "Antipatriota", em que o comediante faz diversas críticas ao governo Bolsonaro. No vídeo, Tiago debochou do processo. “Saímos da esfera civil e fomos para a criminal. Primeiro processo criminal de Tiago Santineli. Conseguimos”, ironiza.

Em seguida, ele mostra alguns trechos do processo e comprova que o PL foi o solicitante da ação. O manifestante do processo é Sergio Renato da Silva Júnior, assessor parlamentar do deputado estadual Guto Zacarias (MBL-SP). "Olha quem está junto com o PL na tentativa de destruir meu canal”, diz Santineli.

Na argumentação da notícia-crime, o PL se refere aos conteúdos de Tiago como “inverídicos e de cunho extremamente preconceituoso” e que as publicações do humorista incitam discurso de ódio em seus seguidores. “Eu fiz o Partido Liberal virar comunista. Do nada, os caras estão falando de vida sem preconceito, de amor”, debochou o humorista.

O processo afirma que o vídeo "Patriotas inglórios" ultrapassa "os limites da liberdade de manifestação artística e de expressão". "A publicação configurou flagrante e odiosa prática criminosa, notadamente porque, além de claramente incitar o ódio e fomentar a intolerância política e de opinião, incita, publicamente, a prática de crimes gravíssimos, como a lesão corporal e até o homicídio”, caracteriza.

A notícia-crime aponta que o vídeo é um crime de ódio e o chama de “genocídio político”. O partido pede que o YouTube suspenda a divulgação do vídeo e bloqueie o canal de Tiago. O humorista se defendeu, afirmando que o vídeo é uma obra de ficção, inspirada do filme de Tarantino.

Ele ainda contou aos seus quase 843 mil seguidores que criou uma página reserva. “Pode derrubar esse canal aqui. (...) As pessoas já me conhecem, é só criar outro canal e todo mundo entra lá de novo”, comentou. Tiago diz ser vítima de censura. Santineli contou ainda aos seguidores que Djonga também está sendo processado pelo PL.

O Estado de Minas entrou em contato com o Partido Liberal, mas, até a publicação da reportagem, não obteve resposta.



Ameaças de morte



Tiago Santineli publicou nas redes sociais nesta segunda-feira que recebeu uma ameaça de morte por e-mail, com teor racista e xenofóbico. Na ameaça, uma pessoa, identificada como Pablo, chama o humorista de “macaco” e diz que ele está “incomodando” quem não deve.

“Dá vergonha de ter esse nome de preto genérico, né. Você está fazendo muito barulho, seu macaco, está irritando gente que te mata com uma ordem só, estou avisando desde já que é melhor você parar, senão eu te mato no palco em um dos seus shows de ‘comédia“, diz um trecho da mensagem.

“Eu não estou nem aí pra processo (…) tô pronto para morrer atirando. Isso é uma promessa, não é uma ameaça não, eu vou te matar, fica no aguardo (…) vou te calar, pretinho sem pai. Já estou contando as balas pra enterrá-las na tua cabeça de nordestino”, ameaçou o homem.

Santineli expôs os prints da mensagem e debochou da situação. “Primeira ameaça de morte de 2024 e acharam meu endereço antigo”, escreveu. “Esse ano meu look pra fazer show vai ter que incluir colete à prova de balas”, brincou.