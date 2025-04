Vídeo mostra momento em que turista americano é atropelado na BR-040

A Polícia Civil do Rio de Janeiro finalizou, na última sexta-feira (11), o inquérito sobre a morte do turista norte-americano Sam Louis Bindler, de 34 anos, que desapareceu durante o Carnaval e foi encontrado morto após um atropelamento na BR-040, na Baixada Fluminense. O caso foi encaminhado ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ).

Imagens obtidas por câmeras de segurança da concessionária Concer, responsável pela rodovia, mostram o momento em que Sam tenta atravessar a estrada, onde a velocidade permitida é de 110 km/h e a travessia só é autorizada por passarelas.

Após passar pela primeira metade da via, o turista sobe na grade localizada sobre a mureta central. Em seguida, ele aparenta se desequilibrar e ao cair é atingido lateralmente por um veículo em alta velocidade, que não para após o acidente.

O acidente aconteceu na noite de 9 de março, pouco antes da meia-noite. Sam foi arremessado e caiu no acostamento.

Sam estava consciente após o acidente

Um funcionário da concessionária Concer, que prestou socorro a Sam, relatou que o turista americano ainda estava consciente no momento do resgate e afirmou que voltava de uma festa quando tentou atravessar a rodovia.

Segundo o depoimento, Sam contou que tentou escalar a grade de proteção que separa as pistas para chegar ao outro lado, mas perdeu o equilíbrio, caiu na pista e foi atingido por um carro.

O impacto causou um corte profundo na região das nádegas, com grande sangramento. Ele foi socorrido e levado ao Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, onde passou por uma cirurgia de emergência. No entanto, Sam não resistiu aos ferimentos e morreu no final da manhã do dia 9 de março.

Motorista poderá responder por dois crimes

O laudo de necrópsia do Instituto Médico Legal (IML) de Duque de Caxias apontou que a causa da morte foi “hemorragia interna e externa; laceração do períneo com lesão vascular e fratura do sacro e ilíaco”.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro já concluiu que a morte do turista foi resultado de um acidente. A investigação indica que Sam perdeu o equilíbrio ao tentar pular a grade da mureta central e acabou sendo atropelado.

O motorista envolvido ainda não foi identificado, e as investigações seguem para apurar possível omissão de socorro e homicídio culposo.