Mulher é presa por tentar vender bebê para pagar aluguel

Uma mulher foi presa por tentar vender sua recém-nascida em Goiânia (GO). Além da mãe, foram detidos o padastro da criança, uma empresária e uma funcionária dela. Os quatros foram presos em flagrante no domingo (30/3) pelo crime de tráfico de pessoas.

O delegado Humberto Teófilo, responsável pela investigação do caso, disse ao Correio que a mulher "negociou" a bebê de 27 dias com a promessa de receber uma quantia em dinheiro para pagar o aluguel e um curso de culinária.

A Polícia Civil passou a investigar o caso a partir de uma denúncia anônima. Policiais civis apuraram a procedência das informações e abordaram o casal, que prontamente disse que a criança estava com uma empresária no Bairro João Braz, em Goiânia.



Os policiais tiveram acesso a uma troca de mensagens entre a funcionária e a empresária, que disse que pagaria R$ 5 mil pela bebê. "Arruma uma buchuda para me dar um filho. Se for menino, melhor ainda. Se for preto então, melhor ainda", diz um trecho da conversa.

O bebê foi resgatado pela Polícia Civil de Goiás e posteriormente entregue ao Conselho Tutelar. A criança está em um abrigo provisório.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia