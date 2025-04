Polícia investiga show de gogo boys em evento de prefeitura

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A Polícia Civil do Maranhão abriu uma investigação sobre uma festa realizada pela prefeitura de Coelho Neto, no último sábado (29/3). O evento – uma gincana em comemoração ao Mês da Mulher – contou com a participação de gogo boys. Em vídeos compartilhados nas redes sociais é possível ver homens realizando uma performance erótica, com simulação de ato sexual, e com a participação de mulheres presentes no local. A plateia também tinha crianças.

Em um dos vídeos, um dos gogo boys aparece vestido de bombeiro. Em outro momento, o homem aparece de cueca e faz uma encenação de sexo com uma mulher.

O evento foi promovido pela secretaria municipal da Mulher. O objetivo, de acordo com o que foi divulgado pelo site do município, era fortalecer e valorizar o empoderamento das mulheres.

“Um dos destaques do evento foi a gincana, que envolveu direta e indiretamente quase 500 mulheres, promovendo integração, espírito de equipe e muita animação. Além disso, a programação incluiu um torneio esportivo e a primeira marcha contra o feminicídio, um momento de conscientização e mobilização em prol da luta contra a violência de gênero. Ao longo do dia, as participantes puderam desfrutar de atividades voltadas para o entretenimento, aprendizado, diversão e apresentações musicais, tornando a experiência ainda mais especial”, diz a publicação.

A notícia – que foi ao ar na segunda-feira – tem fotos do evento, mas não cita nem mostra a presença do gogo boys.

A Polícia Civil deve ouvir nos próximos dias testemunhas e membros da secretaria da Mulher. Uma denúncia formal foi protocolada no Ministério Público do Maranhão (MPMA).

O Estado de Minas tentou contato com a prefeitura de Coelho Neto, mas, até o momento, não obteve respostas. O espaço permanece aberto para manifestação.