Idosa passa mal em festa erótica em casa de repouso na Colômbia

Uma influenciadora colombiana organizou uma festa erótica em uma casa de repouso, na cidade de Cartagena. O momento que viralizou nas redes foi realizado na fundação “Una Mano Amiga”, e contou com um show de strippers, decoração, bolos e jogos.



Em um momento da festa, uma senhora deu um susto nos presentes, passou mal e caiu no chão, precisando de atendimento médico. Nas redes sociais, a influenciadora Nadia Cartagena publicou um vídeo da festa e, também, diz ter levado o maior susto da vida pois só queria levar diversão aos idosos.



No entanto, o vídeo foi extremamente criticado por pessoas que disseram ter outras formas de entretenimento mais adequadas, outras disseram que a situação do mal súbito foi uma encenação.



Vídeo foi feito para chamar a atenção para a pobreza e abandono de idosos na cidade de Cartagena (foto: Reprodução/Redes Sociais)

Em uma entrevista para o jornal colombiano El Universal, Nádia contou que a festa temática foi organizada com as devidas autorizações, que nada foi feito contra a vontade das pessoas, e que uma doação foi feita para a casa de repouso. O objetivo do vídeo foi chamar atenção às necessidades da população idosa da cidade, que sofrem com a pobreza e o abandono.



Aqueles que entenderam a situação da senhora passando mal como uma atuação, acertaram. A mulher é uma atriz que contou com a autorização da fundação.

Checagem

No Brasil, o caso tem repercutido fora de contexto e com humor. Publicações nas redes sociais falam que a festa aconteceu no município de Tijucas, em Santa Catarina, além de usar personagens fictícios para criar uma situação engraçada.



As publicações dizem que as senhoras, entre 66 e 89 anos, contrataram um DJ, seis gogo boys e um cachorro para a festa. Enquanto isso, os maridos achavam que as mulheres iam rezar um terço.