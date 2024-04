A deputada estadual do Maranhão Mical Damasceno (PSD) defendeu a realização de uma sessão solene no Dia da Família apenas com a presença de homens. Ao justificar a proposta, a parlamentar alegou que o "homem é o cabeça da família" e a mulher é submissa ao marido. A fala de Damasceno ocorreu durante sessão plenária, nessa quarta-feira (17/4).

A sugestão da parlamentar é realizar uma reunião na Assembleia Legislativa do estado no dia 15 de maio e "encher o plenário". "Veio uma ideia em meu coração, que eu acredito que seja divina, de nós fazermos uma sessão solene aqui, mas somente com homens, para mostrar à sociedade que é o cabeça da família é o homem. Então nós vamos encher esse plenário aqui no dia 15 de maio de macho", declarou.

"A mulher tem que entender que ela deve submissão ao marido. Doa a quem doer. Porque as feministas defendem que têm esse direito de igualdade. Elas querem estar sempre numa guerra contra o homem. E a senhora, como católica praticante, a senhora sabe que quem é o cabeça da família é o homem, assim como o Cristo é o cabeça da igreja. Então vai ser lindo para a glória do Senhor Jesus, essa sessão solene. Em comemoração da família, nós vamos encher aqui esse plenário de homens, de machos, para dizer que ele representa essa instituição, a primeira instituição criada por Deus", continuou.