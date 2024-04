O Tribunal Regional do Trabalho (TRT-MG) realiza hoje e amanhã o seminário “Novos Paradigmas da atuação da Justiça do Trabalho: balanço e perspectivas”, com o apoio da Escola Superior Dom Helder Câmara, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Estão confirmadas as presenças de membros do Judiciário nacional, incluindo o vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), ministro Aloysio Correa da Veiga, que vai participar da solenidade de abertura e da primeira mesa.



“Esse evento está sendo realizado porque nos últimos anos está ocorrendo uma mudança muito importante na atuação da Justiça do Trabalho, no sentido de priorizar, com muita ênfase agora, o tema da mediação e da conciliação. Esta é uma tendência mais recente, que recupera um pensamento da Justiça do Trabalho, que antigamente era chamada de Junta de Conciliação e Julgamento”, declarou o primeiro vice-presidente do TRT-MG, desembargador Sebastião Geraldo de Oliveira.



Entre os temas a serem discutidos, destacam-se: a mudança de paradigma da conciliação trabalhista; a gestão de conflitos organizacionais à mediação de processos trabalhistas; desafios ao direito e à Justiça do Trabalho diante dos processos disruptivos, e ainda o método Harvard de negociação aplicado às relações de trabalho.

"Nós estamos realizando o seminário com especialistas em termo de resolução de conflitos, com conhecimentos a respeito do assunto em várias partes do mundo, com estudos na Europa e nos Estados Unidos, trazendo os melhores caminhos, especialmente entre empregado e empregador", ponderou Sebastião Oliveira.

De acordo com o desembargador, além de magistrados de Minas e outros estados, também são esperados advogados, professores e estudantes. A previsão é de que aproximadamente 500 pessoas participem do evento durante os dois dias, que vai ser realizado no auditório da Escola Superior Dom Helder Câmara.



“Trata-se de evento de suma importância para que a Justiça do Trabalho se mantenha atualizada frente ao dinamismo da sociedade, possibilitando debates enriquecedores que contribuem para a efetivação da Justiça Social, investigando inclusive novos métodos para solução de conflitos seculares, como os provenientes da relação entre capital e trabalho”, declarou o professor da instituição e advogado Thiago Loures Machado Moura Monteiro.

O primeiro dia do seminário será para credenciamento, às 18h, seguido pela abertura, às 18h30, e a conferência magna com o tema do próprio seminário, às 19h. Já amanhã, o evento retorna com uma conferência às 9h, debates às 10h e uma roda de conversa às 11h. Na parte da tarde, mais duas conferências, às 14h e 16h, com um momento para debates entre ambas. O encerramento está marcado para as 18h.