Juíza é investigada por dança sensual em tribunal

A juíza colombiana Vivian Polanía gerou polêmica nas redes sociais após um vídeo no qual aparece recebendo um lap dance no Palácio de Justiça da cidade de Cúcuta, na Colômbia, viralizar nas redes sociais. Segundo o jornal "El Tiempo", uma investigação pela Comissão Nacional de Disciplina Judicial foi aberta nesta terça-feira (19/9). A juíza colombiana Vivian Polanía gerou polêmica nas redes sociais após um vídeo no qual aparece recebendo um lap dance no Palácio de Justiça da cidade de Cúcuta, na Colômbia, viralizar nas redes sociais. Segundo o jornal "El Tiempo", uma investigação pela Comissão Nacional de Disciplina Judicial foi aberta nesta terça-feira (19/9).





"Fomos convidados para uma festa do Dia do Amor e da Amizade (celebrado no dia 16 de setembro), que foi chamada de festa colorida. Cada tribunal deveria participar de forma animada. Não acho que seja um vídeo sexualmente explícito, estávamos apenas animados", se defendeu Polanía.



Juíza Colombiana recebeu lapdance em tribunal da Colombia (foto: Reprodução/Internet)





Segundo a juíza, ela não foi responsável pela organização do evento, não havia bebidas alcoólicas no local e o homem que aparece nas imagens não é um stripper, mas um funcionário da loja de waffles eróticos. Ainda segundo Polanía, a festa aconteceu após o fim do expediente.

Outras polêmicas

Juíza Viviane Polanía foi suspensa de suas atividades por três meses após aparecer seminua em audiência online (foto: Reprodução/Internet)



Não é a primeira vez que Vivian Polanía se vê no centro de uma polêmica. No fim do ano passado ela foi suspensa por três meses após a divulgação de um vídeo no qual aparece deitada na cama e fumando durante uma audiência virtual.





O procurador responsável pelo caso em questão alegou que Polanía violou vários regulamentos administrativos, entre eles, o código de vestimenta judicial, por não usar a toga. Após apelação por parte de Vivian, a Comissão Nacional de Disciplina Judicial revogou a decisão.





Além disso, a juíza é alvo de uma investigação disciplinar por postar fotos sensuais e seminuas na internet. Ao se defender, Polanía afirmou ser vítima de bullying por fugir dos padrões esperados de uma magistrada.