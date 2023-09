Quatro jogadores da base do Real Madrid são indiciados por caso de vídeo sexual

436

Quatro jogadores das categorias de base do Real Madrid foram indiciados pelo caso de um vídeo de caráter sexual com uma menor de idade, informou uma fonte judicial à AFP nesta sexta-feira (22).



Na semana passada, a Guarda Civil anunciou que tinha detido três dos acusados, após uma denúncia apresentada pela mãe da vítima, de 16 anos, por seu envolvimento na "divulgação de um vídeo com conteúdo sexual com uma menor".



Os suspeitos, de 21 e 22 anos, foram detidos no centro de treinamento do clube.



Liberados após interrogatório, e de terem o conteúdo de seus celulares examinado, eles foram indiciados junto com um quarto jogador pelo caso, informou a fonte judicial.



A Guarda Civil não revelou a identidade dos acusados, mas o Real Madrid informou na semana passada que "um jogador do Castilla e três jogadores do Real Madrid C prestaram depoimento em relação a uma denúncia pela suposta divulgação de um vídeo privado por WhatsApp".



Segundo a imprensa local, o principal suspeito, que joga no Real Madrid C, filmou uma relação sexual consentida com a jovem, sem pedir sua permissão, e depois enviou o vídeo aos demais acusados.



Os fatos ocorreram nas Ilhas Canárias, em meados de junho.



Uma segunda vítima, maior de idade, também apresentou denúncia, informou a Guarda Civil, mas sem dar mais detalhes.



O caso ocorre em plena crise do futebol espanhol, provocada pelo beijo forçado de Luis Rubiales, então presidente da Federação Espanhola de Futebol (RFEF), na jogadora Jenni Hermoso durante a cerimônia de entrega de medalhas depois da final da Copa do Mundo feminina, vencida pela Espanha.