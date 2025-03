Polícia reforça segurança no Rio de Janeiro depois de sequestro de 7 ônibus

Em três dias, 18 ônibus foram sequestrados por bandidos no Engenho Novo, no Rio de Janeiro, e utilizados como barricadas na rua Barão do Bom Retiro.

Foi assim na quarta-feira (26/3), em madrugada de tiroteio entre criminosos do Morro São João com a comunidade dos Macacos, em Vila Isabel, e a história se repetiu no final da tarde de ontem. Caçambas de lixo também foram incendiadas.

A ação dos bandidos é em represália à ocupação da PM na região, que dificulta a movimentação de bandidos tentando expandir território.

A guerra entre o São João e o Morro dos Macacos já dura mais de um ano e afeta os bairros vizinhos de Vila Isabel, Méier, Sampaio e Riachuelo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Não há informações sobre presos nestas ações criminosas das últimas horas.