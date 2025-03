Homem acumula R$ 169 mil no 'Tigrinho' e não recebe o dinheiro

Um homem acumulou mais de R$ 169 mil no "Jogo do Tigrinho" no Distrito Federal, mas não conseguiu resgatar o dinheiro. Segundo a Defensoria Pública, que acionou a Justiça sobre a situação, a plataforma pedia que ele depositasse mais valores para conseguir sacar o prêmio.

Retenção do prêmio é comum, segundo Defensoria Pública. Em nota, o órgão explicou que as empresas responsáveis pela plataforma "agem da mesma maneira".

Eles permitem que "os usuários ganhem créditos em reais e prometem o saque desses valores", mas "retêm o saldo existente com base em algum pretexto" e "condicionam a liberação do valor retido ao pagamento de novas quantias via PIX". No entanto, mesmo após o depósito do usuário, as empresas mantém o valor retido.

"É nosso dever proteger os consumidores que se encontram em situações como essa, auxiliando as vítimas a buscarem reparação pelos prejuízos financeiros suportados e garantindo seus direitos", firmou Celestino Chupel, defensor público-geral.

Jogo do Tigrinho é alvo de polêmicas no Brasil. Além de atrair pessoas já endividadas comprometendo a renda de diversas famílias, a plataforma também é acusada de golpes.

A publicidade é toda voltada para a obtenção de lucros financeiros, sem nenhum limitador. A partir daí, verifica-se a imposição de bloqueios arbitrários e objeções que não foram anunciadas previamente. As plataformas agem de forma fraudulenta para garantir novos depósitos e, como consequência, mantêm os usuários presos a elas na esperança de realizar os saques prometidos.





A reportagem entrou em contato com a PG Soft Games, responsável pelo jogo, que tem sede em Malta. O espaço será atualizado se houver manifestação.