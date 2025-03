Anac suspende operações da Voepass por falta de segurança

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) suspendeu, a partir de hoje (11/3), as operações da Voepass, companhia aérea formada pela Passaredo Transportes Aéreos e pela Map Linhas Aéreas. A suspensão de caráter cautelar vai vigorar até que a empresa garanta o nível de segurança previsto pelos regulamentos de aviação no país.

A Voepass conta com seis aeronaves. A operação inclui 15 localidades com voos comerciais e duas com contratos de fretamento. De acordo com a Anac, a suspensão decorre da capacidade da empresa em solucionar irregularidades “bem como da violação das condicionantes estabelecidas anteriormente para a continuidade da operação dentro dos padrões de segurança exigidos”.

Em agosto de 2024, um acidente com uma aeronave da Voepass em Vinhedo (SP) matou 62 pessoas. Depois da tragédia, a Agência implantou uma operação assistida de fiscalização nas instalações da companhia aérea. "Em outubro de 2024, foram exigidas pela Anac medidas como redução da malha, aumento do tempo de solo das aeronaves com vistas à manutenção, troca de administradores e execução do plano de ações para as correções das irregularidades", explicou.

Imagine estar num avião que precisa fazer um pouco de emergência na água. Foi o que aconteceu, há 15 anos, em 15/1/2009, nos EUA. O mundo acompanhou o incrível resgate em Nova York. Um avião AirBus A320 pousou, às 15h31, em pleno rio Hudson numa façanha do comandante. Greg L - wikimedia commons O voo doméstico iria de Nova York para o Aeroporto Internacional de Charlotte/Douglas, na Carolina do Norte, com escala em Washington. Reprodução YouTube Aviões e Músicas No comando estava o piloto Chesley Burnett Sullenberger III, às vésperas de celebrar seu 58º aniversário (em 23/1). Ex-piloto de caça, ela trabalhava em linhas aéreas civis desde 1980, quando deixou a Força Aérea dos EUA. Ingrid Taylar - wikimedia commons Em 15/1/2022, Sully postou mensagem no Instagram lembrando da data, que, segundo ele, mudou sua vida, a dos passageiros e a dos tripulantes. Reprodução instagram @captsully Sully também era especialista em segurança e engenharia de voo, além de piloto de planadores. Já seu co-piloto, Jeffrey Skiles, fazia o primeiro voo num Airbus A320 e tinha acabado de fazer um treinamento para este modelo de avião. Reprodução YouTube Aviões e Músicas Skiles estava preparado para auxiliar Sully justamente porque, no treinamento, encarou diversas simulações de situações de emergência no Airbus A320. Reprodução YouTUbe Aviões e Músicas O pouso de emergência foi feito porque o voo US Airways 1549 sofreu uma colisão com gansos canadenses, espécie comum na região (foto). Eram 15h27 quando aves bateram no avião e foram sugadas pelos motores, que perderam potência. Alan D. Wilson wikimedia commons O primeiro aviso à torre de controle foi às 15h27, dois minutos após a decolagem. A tripulação reportava a colisão com as aves e pedia autorização para retorno ao aeroporto de La Guardia. Passageiros viram fogo nas turbinas. Reprodução do filme "Sully" Controladores de voo indicaram uma pista disponível no La Guardia, mas Sullenberger disse que não conseguiria fazer a manobra. Ele ainda cogitou aterrissar em Nova Jersey, mas o avião tinha baixa altitude. S. Bollmann wikimedia commons Um cinegrafista amador filmou o avião passando a baixa altitude (foto). A situação era tão complicada que a aeronave passou a menos de 270 metros da ponte George Washington. Reprodução TV Globo Noventa segundos antes do pouso, Sully anunciou que haveria impacto e as comissárias de bordo instruíram os passageiros. Reprodução Filme "Sully" O avião aterrissou no rio apenas seis minutos após a decolagem do Aeroporto La Guardia, às 15h31, quando seguia a 240 km/h. Imagens gravadas mostram o momento (foto) Reprodução TV Globo A aterrissagem foi na altura de Manhattan. Os 150 passageiros e 5 tripulantes do avião parcialmente submerso foram evacuados pelas duas asas do avião e por escorregadores infláveis que foram ativados. Embarcações logo se aproximaram para o resgate, como Sully previa. Izno /Falcorian wikimedia commons Cinco pessoas sofreram lesões. Entre elas, a comissária Doreen Welsh, com cortes na perna. 78 pessoas tiveram ferimentos leves ou hipotermia, já que o frio era intenso. Ninguém morreu. Reprodução TV Globo O avião foi amarrado para não afundar, em meio ao gelo do rio, enquanto a remoção não poderia ser feita. Reprodução TV Globo O avião foi retirado do rio dois dias depois. Sullenberger foi aclamado como herói pela população e pela mídia, mas enfrentou uma investigação minuciosa sobre o caso. Anthony Quintano wikimedia commons Autoridades de aviação confrontavam a versão apresentada pelo comandante com suposições de outros motivos para o pouso emergencial. Spyropk wikimedia commons Durante seis meses, Sully ficou afastado das atividades para as investigações. Mas sua versão sobre o choque com os pássaros foi comprovada. Penas de aves (foto) foram encontradas nos motores. Domínio público Sully recebeu diversas condecorações. Até hoje, recebe prêmios e menções honrosas. Cada passageiro do avião recebeu uma carta de desculpas, uma compensação de US$ 5 mil e o reembolso da passagem aérea. Reprodução instagram @captsully Em 2009, Sullenberger lançou sua autobiografia "Highest Duty: Search For What Really Matters" ("O Dever Mais Elevado: Busca pelo que Realmente Importa"), escrito com Jeffrey Zaslow, do The Wall Street Journal. Reprodução instagram Sullenberger foi considerado pela Revista Time uma das 100 pessoas mais influentes do mundo. reprodução instagram @captsully Em 2010, ele se aposentou da atividade de piloto comercial. No ano seguinte, foi contratado pela CBS News como comentarista, especialista em aviação. Reprodução instagram @captsully Em 2016, foi lançado "Sully", com Tom Hanks no papel do comandante. Dirigido por Clint Eastwood, o filme tem Aaron Eckhart na pele do co-piloto Jeff Skiles, e Laura Linney como Lorraine, esposa de Sully. Divulgação Voltar Próximo

Ainda de acordo com a Anac, no fim de fevereiro, foi realizada uma nova rodada de auditorias, que identificou a "degradação da eficiência do sistema de gestão da empresa em relação às atividades monitoradas e o descumprimento sistemático das exigências feitas pela agência".

"Além disso, foi constatada a reincidência de irregularidades apontadas e consideradas sanadas pela agência nas ações de vigilância e fiscalização anteriores e a falta de efetividade do plano de ações corretivas. Ocorreu, assim, uma quebra de confiança em relação aos processos internos da empresa devido a evidências de que os sistemas da Voepass perderam a capacidade de dar respostas à identificação e correção de riscos da operação aérea", apontou.

O que diz a Voepass

Em comunicado, a Voepass disse que vai demonstrar a capacidade de garantir os níveis de segurança exigidos e que já está trabalhando para retomar as atividades. "A Voepass Linhas Aéreas informa que recebeu a notificação da Anac de suspensão de sua operação e iniciou as tratativas internas para demonstrar, conforme solicitado, sua capacidade de garantir os níveis de segurança exigidos pela agência reguladora. A Voepass reitera que sua frota em operação é aeronavegável e apta a realizar voos seguindo as rigorosas exigências de padrões de segurança", disse, em nota.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A empresa defende que a suspensão traz um "impacto imensurável para milhares de brasileiros" e que, por isso, "colocará todos seus esforços para retomar a operação o mais breve possível".

A orientação da Anac é que os passageiros afetados pela suspensão da Voepass procurem a empresa ou agência responsável pela venda da passagem para conseguir o reembolso ou reacomodação em outros voos. O Ministério de Portos e Aeroportos se pronunciou, dizendo que acompanhou as auditorias da Anac e que a suspensão vai possibilitar que a empresa melhore a governança e fortaleça a segurança dos voos.