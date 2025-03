Cadeirante de 95 anos morre após ser atropelada por motorista alcoolizado

BRASÍLIA, DF (UOL/FOLHAPRESS) - Uma cadeirante de 95 anos morreu após ser atropelada por um motociclista embriagado na noite desta segunda-feira (10), na avenida Brasil, em Franca (SP).

Vítima sofreu fratura exposta em uma das pernas. Identificada como Maria Geralda da Silva, ela chegou a ser socorrida em estado grave pelo Samu e levada à Santa Casa de Franca, mas não resistiu aos ferimentos.

Motociclista foi preso. Yuri de Almeida Silva foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo.

Yuri tentou fugir após o atropelamento. A Polícia Militar foi acionada por populares após o condutor tentar fugir do local quando a vítima estava caída ao solo após o impacto, gravemente ferida.

Motociclista apresentava sinais de embriaguez. Segundo o boletim de ocorrência, Yuri estava com olhos vermelhos, hálito com odor de álcool, desordem nas roupas e comportamento alterado. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro e chegou a fazer comentários irônicos aos agentes. Devido ao risco de fuga, foi algemado e conduzido à Central de Polícia Judiciária.