Avião de pequeno porte cai no litoral paulista e deixa um morto

FOLHAPRESS - Um avião de pequeno porte caiu em Itanhaém, no litoral de São Paulo, no fim da tarde deste domingo (9/3).

Um homem morreu no acidente, e outro ficou ferido, conforme informações da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros, que atua no local.

O modelo do avião é um Cessna C150J com matrícula PT-AKY, parte do Aeroclube de Itanhaém, usado para treinamentos.

"A aeronave realizava um voo de instrução, com decolagem às 17h16, e emitiu alerta de emergência às 17h42", disse, em nota a Rede Voa, concessionária que administra o Aeroporto de Itanhaém.

A queda ocorreu na região da Rua Mogi das Cruzes, na praia das Gaivotas, conforme informações da Defesa Civil. O local da queda fica no interior da aldeia indígena Awa Porungawa Dju.

Vítimas do acidente



Havia dois ocupantes no avião, ambos do sexo masculino. Um dos homens foi encontrado no interior da aeronave, e o outro, do lado de fora, ainda de acordo com a corporação.

O homem que ficou preso às ferragens teve ferimentos e foi encaminhado para atendimento médico no Hospital Regional de Itanhaém, enquanto o outro morreu. As vítimas ainda não foram identificadas.