Caso Vitória: jovem relatou medo antes de sumir em Cajamar

Momentos antes de desaparecer, Vitória Regina de Sousa, de 17 anos, enviou áudios a uma amiga relatando medo ao perceber que estava sendo seguida por homens em um carro. A jovem foi encontrada morta sete dias depois, com sinais de tortura, em uma área de mata em Cajamar, na Grande São Paulo.

Nas gravações, feitas no dia 26 de fevereiro, Vitória expressa desespero: ”Eles falaram ‘E aí, vida, está voltando?’. Ai, meu Deus do céu, vou chorar, vou ficar mexendo no celular, não vou nem ligar para eles”.

Pouco depois, acreditando estar segura, disse aliviada: “Ai, deu tudo certo, eles entraram para dentro [sic] da favela. Saiu até lágrimas dos meus olhos agora”.

Entenda o caso

Imagens de câmeras de segurança mostram a jovem saindo do trabalho e seguindo para o ponto de ônibus. Em mensagens trocadas com uma amiga, ela contou que havia rapazes no local e manifestou receio de fotografá-los.

Testemunhas relataram à polícia que, após descer do ônibus no bairro Ponunduva, um carro com quatro homens seguiu a jovem. Desde então, ela não foi mais vista.

O corpo de Vitória já estava em decomposição por cerca de cinco dias, indicativo de que ela pode ter permanecido em um cativeiro antes do assassinato.

Nesta sexta-feira (7), o ex-namorado de Vitória se entregou à polícia após ter a prisão temporária decretada devido a inconsistências em seu depoimento. A investigação segue sob sigilo.