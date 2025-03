Beija-Flor brilha na segunda noite do Grupo Especial na Sapucaí

A segunda noite de desfiles do Grupo Especial do Rio foi marcada por apresentações grandiosas e cheias de emoção na Marquês de Sapucaí. Unidos da Tijuca, Beija-Flor de Nilópolis, Acadêmicos do Salgueiro e Vila Isabel desfilaram no palco do Carnaval nesta segunda-feira (3). Entre elas, a escola de Almir Reis se destacou entre os espetáculos.



Unidos da Tijuca encanta com enredo sobre Logun-Edé

Unidos da Tijuca desfila com carro alegóricos no Sambódromo do Rio Douglas Pereira



A Unidos da Tijuca levou à Marquês de Sapucaí um desfile grandioso com o enredo “Logun-Edé – Santo Menino que Velho Respeita”, explorando a dualidade do orixá, filho de Oxum e Oxóssi. Com alegorias impressionantes e fantasias ricas em detalhes, a escola encantou o público e os jurados.



A bateria Pura Cadência, sob o comando do Mestre Casagrande, garantiu o ritmo impecável, enquanto a comissão de frente e os carros alegóricos mostraram um trabalho refinado. A apresentação teve uniformidade e riqueza estética.

Apesar de pequenos problemas na evolução, o desempenho foi considerado forte. O carnavalesco Edson Pereira foi apontado como o grande nome, entregando um conjunto alegórico de altíssimo nível.



Beija-Flor emociona ao homenagear Laíla



A Beija-Flor de Nilópolis apresentou um desfile marcante, prestando uma emocionante homenagem a Laíla, um dos maiores nomes da história da escola. Com um enredo forte e um visual grandioso, a azul e branca foi destaque na Sapucaí.



A energia e a emoção foram os pontos altos da apresentação. O desfile teve uma força única, sendo classificado como um dos mais impressionantes dos últimos anos pelos comentaristas da Tupi. A escola conseguiu um equilíbrio perfeito entre plástica, samba e bateria, garantindo um espetáculo inesquecível.



Neguinho da Beija-Flor se despede oficialmente



Além do desfile espetacular da escola, a Marquês de Sapucaí foi palco de uma despedida histórica. Neguinho da Beija-Flor, uma das vozes mais marcantes do Carnaval, emocionou o público em seu último desfile como puxador oficial da escola de Nilópolis.



Salgueiro aposta em proteção espiritual



O Acadêmicos do Salgueiro desfilou com o enredo “Salgueiro de Corpo Fechado”, exaltando a proteção espiritual e a força da comunidade. Com um visual bem desenvolvido e fantasias mais leves para os componentes, a escola apostou em uma apresentação técnica e refinada.

Carro alegórico do Salgueiro percorre a Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro Douglas Pereira



A equipe do Tupi Carnaval Total destacou a qualidade plástica do desfile, mas apontou que faltou impacto no final. Para o comentarista Luiz Fernando Reis, o enredo teve uma leitura clara, mas a empolgação diminuiu na reta final. Já Fred Soares ressaltou que, apesar do belíssimo conjunto alegórico, as últimas alas perderam um pouco da força visual.



Vila Isabel leva assombração à Sapucaí



A Unidos de Vila Isabel entrou na Marquês de Sapucaí prometendo assombrar e surpreender com o enredo “Quanto Mais Eu Rezo, Mais Assombração Aparece”. A proposta era explorar lendas e superstições do imaginário popular.

Muitos destaques em um dos carros alegóricos da Vila Isabel, no Rio de Janeiro Douglas Pereira



Apesar de falhas visíveis em alegorias e fantasias, Annik Salmon elogiou o comprometimento dos componentes. Já o comentarista da Tupi Luiz Fernando Reis expressou sua frustração: “Esperava me assombrar, mas não aconteceu”.



A emoção e o arrepio, essenciais para a magia do Carnaval, foram pontos questionados da apresentação da escola.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



A rainha de bateria, Sabrina Sato, mostrou mais uma vez por que é um dos grandes símbolos do Carnaval carioca. Ela encantou o público com seu carisma e samba no pé.



Desde 2011 à frente da bateria da escola, Sabrina consolidou sua presença na Avenida, conquistando a Sapucaí a cada ano.