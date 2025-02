Moradores do Rio fritam ovo em tampa de bueiro em dia mais quente do Rio

Em meio à forte onda de calor que atinge o Rio de Janeiro, moradores de Bangu, na Zona Oeste, resolveram fritar um ovo em cima da tampa de um bueiro.

Nas imagens, registradas por uma pessoa no local, é possível ver que os termômetros registram surpreendentes 46° C.

Nas redes sociais, o vídeo dividiu opiniões. Alguns internautas brincaram com a situação. “No verão, o botijão de gás se aposenta e fritamos ovo no asfalto”, brincou um usuário. “Será que ficou bom?”, questionou um segundo.

No entanto, alguns usuários reclamaram do desperdício do alimento, que está cada vez mais caro. “O ovo caro e o povo gastando com bobagem rs”, disse um internauta. “Cartela de ovo a 26 conto e eu só olhando”, comentou um segundo. “Com tanta gente passando fome”, criticou um terceiro.

Rio registra 42,2° C e entra em ‘Calor 4’ pela 1° vez



Nesta segunda-feira (17), o município do Rio entrou no Nível de Calor 4 (NC4), registrando o dia mais quente do verão. Por volta de 17h, os termômetros da estação do Inmet, na Marambaia, marcaram incríveis 42,2° C.

O NC4 caracteriza-se por índices de calor muito alto (40°C a 44°C) com previsão de permanência ou aumento por, ao menos, três dias consecutivos.

Antes deste recorde, os dias mais quentes foram em janeiro, nas datas 20 e 21, registrando 38,7° C.

Previsão é de aumento da temperatura

Espera-se que nesta terça-feira (18), os cidadãos cariocas continuem enfrentando o clima quente, com previsão de 43° C.

Áreas do sul do estado, da Região Serrana e da Costa Verde podem registrar pancadas de chuvas.