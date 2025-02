Infecção provoca série de amputações, e DJ processa hospital

De acordo com a coluna assinada pelo jornalista Ancelmo Gois, de O Globo, o DJ e jornalista Julio Cesar Trindade, de 35 anos, entrou com uma ação judicial contra um hospital após ficar em coma por 40 dias, pegar infecções graves e sofrer múltiplas amputações.

O DJ, representado judicialmente pelo advogado João Tancredo, foi internado no Hospital Casa de Portugal, no Bairro Rio Comprido, no Rio de Janeiro, em 2024.

O objetivo do paciente era realizar uma cirurgia ortognática para corrigir um quadro de apneia do sono, mas, passadas 48 horas da operação, alega ter sentido sintomas graves de infecção hospitalar, incluindo insuficiência respiratória e pneumonia broncoaspirativa. Seu estado se tornou crítico rapidamente, e ele precisou ser internado em coma por 40 dias.

Ainda segundo a coluna, ele recebeu alta meses após a internação, porém, ainda assim, sofreu múltiplas amputações, incluindo a perda parcial da perna esquerda.

Atualmente, ele busca na Justiça uma indenização por danos morais e estéticos, além do pagamento de pensão, tratamentos médicos e próteses.

