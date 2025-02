Imagens mostram momento em que homem atropela pessoas; veja

Imagens registraram o momento exato em que um homem atropelou várias pessoas na Vila Planalto, em Brasília, na madrugada deste sábado (8/2). Antes de fugir em alta velocidade, ele havia esfaqueado dois homens nas proximidades de uma festa na região. Após a agressão, o indivíduo perdeu o controle do veículo, atropelando pedestres ao tentar escapar.

Veja vídeo:

Um dos atingidos pela faca foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e transportado para o Instituto Hospital de Base (IHBDF). Ele estava consciente, orientado e estável, apresentando uma lesão nas costas, próxima ao pescoço.

O outro homem que foi esfaqueado recebeu os primeiros socorros dos militares e foi transportado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), estável. Viaturas do 6º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) estavam realizando ponto de bloqueio na Vila Planalto quando foram acionadas para atender ocorrência.

Segundo relato de testemunhas ouvidas pelo Correio, o homem tentava passar pela rua, que estava tomada por pedestres saídos da festa que ocorria na região. Irritado com a dificuldade para atravessar a via, ele teria descido do automóvel e ferido duas pessoas.

Após a agressão, o homem fugiu dando ré e acabou acertando um grupo que estava na rua e o carro de uma motorista de aplicativo. Ainda segundo testemunhas, a mulher se desesperou após o ocorrido, sem saber como iria pagar o conserto do veículo, que é o instrumento de trabalho dela. O CBMDF não soube informar a quantidade de pessoas que foram acertadas pelo veículo.

Outra pessoa que estava presente durante o ocorrido contou à redação que chegou a se machucar no momento. "Todo mundo estava no meio da rua, então não tinha passagem para os carros passarem. De repente, o motorista começou a derrapar com o carro, assustando todo mundo. Em seguida, ele deu ré de uma vez, muito abruptamente. Foi aí que todo mundo se empurrou em direção à calçada e eu acabei caindo e ralando o tornozelo", disse a mulher que preferiu não se identificar.

Durante a situação, pedestres que estavam na rua começaram a atirar objetos no carro, como garrafas e copos. Também era possível ouvir pessoas gritando que havia uma criança dentro do carro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Segundo ela, foi iniciado um burburinho sobre o homem estar armado. A jovem também chegou a ver uma das pessoas que foi esfaqueada. Diante da situação, todos os prefixos da área e de outras unidades foram deslocados para ajudar na busca do autor do crime. Com as características do carro e do homem, a PMDF segue nas ruas à procura.