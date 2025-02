Fortes chuvas deixam dois mortos no Paraná; 4.400 pessoas são afetadas

FOLHAPRESS - Uma mulher de 20 anos foi encontrada morta neste domingo (9/2) depois de ficar desaparecida após as fortes chuvas que atingiram o litoral do Paraná na noite de sexta-feira (7/2) e madrugada de sábado (8/2).

O companheiro dela, de 25 anos, também morreu depois que a casa em que eles viviam foi levada por uma enxurrada. O corpo dele foi encontrado na tarde de sábado.

As vítimas, que não tiveram os nomes divulgados, moravam na região da Limeira, área rural do município de Guaratuba, uma das cidades mais atingidas pelos temporais. Elas foram localizadas por equipes do Corpo de Bombeiros que trabalhavam nas buscas.

De acordo com a Defesa Civil do estado, cerca de 4.400 pessoas foram afetadas pelas chuvas. Há ao menos 90 pessoas desalojadas ou desabrigadas.

Ainda segundo o órgão, os municípios mais atingidos são Paranaguá, Guaratuba, Antonina e Morretes, e Matinhos com menor intensidade.

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), em menos de 18 horas (entre a tarde de sexta e a manhã de sábado) foram registrados 276,2 mm de chuva em Morretes, 171,8 mm em Antonina, 144,4 mm em Paranaguá, 173,8 mm em Guaraqueçaba, 170,6 mm em Matinhos e 282,4 mm na Serra do Mar, na BR-277.

A situação mais grave ocorreu na área rural de Cubatão, em Guaratuba, com a alagamento de vários imóveis.

De acordo com a Prefeitura de Guaratuba, a cabeceira da ponte sobre o rio Cubatão se rompeu e a ponte da Limeira foi comprometida.

O município está recebendo doações para as famílias atingidas pelos alagamentos na área rural.

Na noite de sexta, 13 estudantes que voltavam para casa após o turno da noite estavam em um micro-ônibus que ficou ilhado em Cubatão. O veículo não pôde prosseguir quando a água invadiu a pista.

Chuvas

Por causa da chuva, não havia sinal de internet nem telefone, e o Corpo de Bombeiros só foi acionado na manhã de sábado. Uma embarcação e uma aeronave fizeram buscas para localizar o ônibus.

Quando a água baixou, parte dos alunos foi retirada com o veículo do pai de um dos estudantes. As demais foram para casa na sequência. Segundo o governo do estado, todos passam bem.

Em Antonina, foram mais prejudicadas as regiões do Cedro e da Ponta da Pita. Cerca de 55 casas foram atingidas, sem desalojados ou desabrigados.

Em Morretes, alguns bairros foram afetados da região da Marta, além das regiões de Floresta, Rio Sagrado, Sambaqui, Passa Sete, Estrada da Pitinga, Mundo Novo e Nova Floresta. Há 90 pessoas fora de casa, entre desalojadas ou desabrigadas.

Em Paranaguá, Colônia Pereira e Alexandra foram as áreas mais atingidas. Não há desalojados ou desabrigados. Segundo a Defesa Civil, a água baixou e agora será feito o levantamento de quantas casas foram prejudicadas.

Ainda na madrugada de sábado, a Serra do Mar registrou dois deslizamentos de terra na altura dos km 14 e 41 da BR-277. Os trechos chegaram a ser interditados.

Os alagamentos também causaram interdições nos principais acessos às praias. Na rodovia Alexandra-Matinhos, houve alagamento em um trecho da PR-508 na altura do km 2, bloqueando o tráfego nos dois sentidos. O mesmo ocorreu na PR-407, na altura do km 1,2, onde a água invadiu a rodovia. Os dois trechos já foram liberados.

O secretário estadual da Segurança Pública, Hudson Teixeira, disse que equipes atuam de forma integrada desde a madrugada, inclusive com sobrevoos na região. "A região mais afetada é o bairro de Cubatão, em Guaratuba, onde há algumas pessoas ilhadas. Estamos estudando a necessidade de montar um posto de comando próximo, já que o local é de difícil acesso, apenas com o uso de barcos", disse.

O governador Carlos Massa Ratinho Junior (PSD) também se pronunciou. "Eu falei com os prefeitos da região e estou acompanhando a varredura feita pelas equipes e o secretário da Segurança Pública, que está lá a meu pedido. Para intensificar os trabalhos foram deslocados dois helicópteros da Polícia Militar e um da Polícia Civil", disse.

A previsão não indica chuva neste domingo. O início da próxima semana também deve ser de tempo firme.



