Aeronáutica abre concurso com inscrições até dia 14 de fevereiro

Por Raquel Kirlien



O Comando da Aeronáutica do Brasil lançou um edital para o Processo Seletivo destinado à admissão no curso de formação de sargentos, visando o primeiro semestre de 2026. As inscrições estarão abertas por um período limitado, até o dia 14 de fevereiro de 2025, permitindo que os interessados se candidatem a uma das 194 vagas disponíveis.



Esse curso de formação tem por objetivo capacitar profissionais em diversas especialidades aeroviárias. Para os candidatos, é uma oportunidade de ingressar numa carreira militar com preparação técnico-especializada ministrada na Escola de Especialistas de Aeronáutica (EEAR), localizada em Guaratinguetá (SP).



Quais são as especialidades oferecidas?



As 194 vagas estão divididas entre diversas especialidades essenciais para o funcionamento e manutenção das operações aeronáuticas. Dentre elas, estão:



- BCO Comunicações – 20 vagas

- BEP Estrutura e Pintura – 10 vagas

- BEV Equipamento de Voo – 6 vagas

- BMA Mecânica de Aeronaves – 45 vagas

- BMB Material Bélico – 16 vagas

- BMT Meteorologia – 20 vagas

- SAI Informações Aeronáutica – 12 vagas

- SCF Cartografia – 2 vagas

- SGS Guarda e Segurança – 13 vagas

- BCT Controle de Tráfego Aéreo – 50 vagas



Cada uma dessas especialidades é crucial para a operação eficiente das aeronaves e o controle seguro do espaço aéreo, destacando a importância do papel dos sargentos nas Forças Armadas.



Quem pode se candidatar?

São elegíveis ao processo seletivo cidadãos brasileiros, que atendam a alguns critérios básicos. Os candidatos devem possuir, no mínimo, 18 anos e precisam de autorização do responsável legal para participar das provas escritas, além de outras autorizações para fases subsequentes, conforme exigido pelo edital.



As inscrições estarão disponíveis no formato online, a partir de 15 de janeiro até as 15h de 14 de fevereiro de 2025. O processo também oferece a possibilidade de solicitação de isenção da taxa de inscrição, de R$ 95,00, durante o mesmo período de inscrições.



Quais são as etapas do processo seletivo?

O processo seletivo para o curso de formação de sargentos da Aeronáutica será realizado em várias etapas, abrangendo diferentes tipos de avaliações:

- Provas Escritas

- Inspeção de Saúde (INSPSAU)

- Exame de Aptidão Psicológica (EAP)

- Teste de Avaliação do Condicionamento Físico (TACF)

-Procedimento de Heteroidentificação Complementar (PHC)

- Validação Documental

Essas etapas são projetadas para assegurar que os candidatos possuam as competências e qualificações necessárias para o treinamento intensivo que será oferecido na EEAR.



Informações complementares e apoio nos estudos

O curso de formação de sargentos funciona em regime de internato militar, com duração aproximada de dois anos, oferecendo instruções nos campos Geral, Militar e Técnico-Especializado. O processo seletivo e os métodos de treinamento visam a formação de profissionais altamente capacitados para atuar na Aeronáutica.



Para aqueles que buscam maximizar suas chances no concurso, há materiais de estudo disponíveis, como apostilas digitais, que podem auxiliar na preparação para as diversas etapas do processo seletivo.