MACEIÓ, AL (FOLHAPRESS) - Durante patrulhamento, um militar do GAM (Comando do Grupamento Aeromóvel) deixou o seu fuzil cair no mar, e um banhista o devolveu na Praia do Forte, localizada em Cabo Frio (RJ). O momento inusitado foi registrado em vídeo e publicado nas redes sociais.

De acordo com a Polícia Militar, o evento aconteceu no início da tarde desta terça-feira (31). O fuzil era portado por um dos militares que estava na aeronave e se desprendeu da bandoleira, caindo no mar.





"De imediato, o armamento foi recuperado pelos policiais que atuam em apoio nas ações de policiamento da região", diz trecho da nota.

Nas filmagens registradas por banhistas, a aeronave da Polícia Militar estava sobrevoando uma faixa do mar quando a arma caiu. Logo em seguida, uma pessoa que estava na água o recuperou e devolveu ao militar, o que lhe rendeu aplausos de quem estava nas proximidades.