O policial militar Vinicius de Lima Britto, que matou um jovem com tiros pelas costas, em frente a um mercado em São Paulo, foi preso nesta sexta-feira (6/12). Em nota, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo informou que "o agente será conduzido ao Presídio Romão Gomes nesta sexta-feira (6), após audiência de custódia".





A prisão do PM foi decretada pela Justiça na quinta-feira (5/12). Na decisão, a juíza Michelle Porto de Medeiros Cunha Carreiro afirmou que "as circunstâncias da infração, em especial diante da quantidade de disparos efetuada em via pública, são indicativas da periculosidade do agente".

Conforme a juíza, a ação do policial aconteceu em um contexto de repressão a crimes contra o patrimônio "excedeu em muito os limites de sua atividade, em flagrante deturpação da finalidade da Polícia Militar".

Este é o segundo policial militar preso nesta semana após ações truculentas. O soldado Luan Felipe Alves Pereira, que jogou um homem de uma ponte na Zona Sul de São Paulo, foi preso nesta quinta-feira (5/12). A prisão do policial ocorreu após o Tribunal de Justiça Militar aceitar o pedido da Corregedoria da Polícia Militar. O soldado foi encaminhado para o Presídio Romão Gomes.

Do caso

O incidente ocorreu no dia 4 de novembro. Naquele dia, o policial Britto disparou contra um jovem ao flagrá-lo roubando pacotes de sabão em um supermercado na zona sul de São Paulo.

Imagens de câmeras de segurança mostram Gabriel pegando os pacotes numa gôndola e tentando fugir. Na saída da loja, escorrega em um papelão e chama a atenção de Vinicius. Os embrulhos vão ao chão e, no momento em que tenta pegá-los, o policial saca a arma e atira contra o jovem. No boletim de ocorrência, o PM alegou ter agido em legítima defesa. A SSP-SP confirmou que ele foi afastado das funções.

Veja a nota da Secretaria de Segurança Pública na íntegra:

O policial militar envolvido na ocorrência do dia 4 de novembro, na zona sul, teve o pedido de prisão preventiva representado pelo Ministério Público e acatado pela Justiça. O agente será conduzido ao Presídio Romão Gomes nesta sexta-feira (6), após audiência de custódia.