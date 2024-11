Paloma Lopes Alves sofreu uma parada cardiorrespiratória enquanto fazia a hidrolipo na região das costas e do abdome

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma mulher de 31 anos morreu durante um procedimento estético em uma clínica na Vila Carrão, zona leste de São Paulo, na tarde desta terça-feira (26).





Paloma Lopes Alves passava por uma hidrolipo, ação que remove gordura localizada, na clínica Maná Day, na avenida Conselheiro Carrão, quando passou mal.





O médico responsável pelo local é citado no boletim de ocorrência como investigado no caso. A reportagem não localizou os responsáveis pela clínica.





Paloma chegou ao local acompanhada do marido, de 34 anos.





Ele contou aos policiais civis que o procedimento era bastante invasivo e seria realizado nas costas e no abdômen da mulher. O médico responsável pelo atendimento havia dito que a previsão era que ela recebesse alta ainda na tarde desta terça.





No decorrer do procedimento Paloma teve uma parada cardiorrespiratória. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamado e a levou para o Hospital Municipal do Tatuapé, onde morreu.





Segundo o boletim de ocorrência, a provável causa da morte é embolia pulmonar.





De acordo com o marido de Paloma, ela não conhecia o médico responsável pela hidrolipo. O contato entre a mulher e clínica foi todo realizado através das redes sociais. Hoje teria sido a primeira vez que ela se encontrou presencialmente com ele.

O pagamento da consulta foi realizado por transferências bancárias para uma empresa em nome do médico.





Ainda segundo o boletim de ocorrência, o responsável pelo procedimento não foi visto depois da morte de Paloma, e todo o conteúdo da clínica Maná Day foi removido das redes sociais.





O caso foi registrado como morte suspeita no 52° DP (Parque São Jorge).