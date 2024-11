Um piloto, ainda não identificado, morreu após queda de um avião para manutenção agrícola na zona rural da cidade de Quirinópolis, em Goiás, na manhã desta quarta-feira (20/11). De acordo com o Corpo de Bombeiros do estado, a corporação foi acionada por volta das 5h30 para atender uma ocorrência de queda de aeronave em fazenda.

Ao chegar no local, os bombeiros localizaram a aeronave em uma lavoura de cana-de-açúcar a aproximadamente 1 km da cabeceira da pista do aeroporto municipal do município. Ao realizarem o isolamento da área, os militares permanecem no local com intuito de promover a segurança da cena e preservar os destroços até a chegada da Polícia Técnico Científica e dos demais órgãos responsáveis.

O avião que caiu, ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros de Goiás, tinha o objetivo de realizar o combate agrícola. Esse é nome dado a ações em que a aeronave atua contra incêndios florestais ou aplicando fertilizantes, pesticidas ou sementes.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia