Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2798 da Mega-Sena, sorteada nesta terça-feira (19/11), no Espaço da Sorte, em São Paulo, conforme informou a Caixa Econômica Federal. Deste modo, o prêmio acumulou de R$ 13,2 milhões para R$ 18 milhões no concurso 2799, marcado para o próximo sábado (23/11).

As dezenas apuradas na noite desta terça foram: 03 - 09 - 18 - 54 - 59 - 60.

A Caixa informou que oito apostas de Minas Gerais (três de Belo Horizonte, uma de Divinópolis, Ibirité, Ipatinga, Sabará e Teófilo Otoni) foram premiadas na quina com R$ 33.750,59, cada.

Resgate do prêmio



Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.112,00 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta. Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.478,40 (bruto de R$ 2.112,00).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.