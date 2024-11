Nesta segunda-feira (18/11), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada devido uma suspeita de bomba no Shopping DF Plaza, em Águas Claras. Um segurança que trabalha no local acionou a corporação devido a um objeto encontrada abandonada nas imediações do centro comercial.

O esquadrão antibombas da PMDF iniciou uma operação para investigar se, de fato, há artefatos explosivos no local.

O Correio tenta contato com o shopping para buscar mais informações sobre o caso. Se existir resposta, o texto será atualizado.