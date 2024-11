MACEIÓ, AL (FOLHAPRESS) - Suspeito de ser o maior serial killer da história de Alagoas, Albino Santos de Lima, 42, se via como o ator Charles Bronson no filme "Desejo de Matar".

Na obra de 1974, o personagem Paul Kersey (interpretado por Bronson) tem sua esposa morta e sua filha estuprada por três criminosos, e começa a agir como um vigilante, perseguindo criminosos nas ruas durante a noite.





Advogado de Albino, Geoberto Bernardo de Luna disse à reportagem que sua tese de defesa é de que seu cliente sofre de problemas psiquiátricos. Segundo ele, o suspeito é portador de uma patalogia grave, a sociopatia, e já havia sido diagnosticado com depressão e ansiedade, além de ter sido recomendado que tomasse remédios psiquiátricos.





"Ele nunca foi internado com um laudo que pudesse dar a condição real que ele tem. Solicitaremos à Justiça que ele seja submetido a essa avaliação psiquiátrica. Ele tinha os transtornos, mas não tomava a medicação e sequer compartilhava com a família o que estava acontecendo. Foi um susto para os pais e irmãos quando o crime veio à tona", afirmou.





Por isso, Luna afirma que linha da defesa será pela inimputabilidade por conta da patologia.





"Nós vamos provar que ele é inimputável por conta da doença e que precisa de acompanhamento médico. Ele realmente passou a acreditar que era um justiceiro e que deveria matar pessoas ruins, que teriam envolvimento com facções. A família dispõe das informações iniciais, dos atendimentos aos quais ele precisou, embora nunca tenha sido internado por doença", explicou.





Até o momento os investigadores dizem que Albino é responsável por ao menos dez assassinatos, cometidas no período de um ano. Segundo a polícia, ele confessou oito homicídios e negou ter matado um casal evangélico.





Outros oito casos ainda estão sendo investigados, o que pode fazer o número total de vítimas aumentar. Todos os crimes aconteceram em Maceió, e a maior parte dos alvos eram mulheres jovens.





Os crimes aconteceram nos bairros Vergel do Lago, Ponta Grossa e Levada, que ficam num raio de cerca de 850 m da residência em que Albino foi preso no dia 17 de setembro, na parte baixa da capital alagoana. Na ocasião, também foram apreendidos dados e fotos de vítimas -o suspeito afirmou que escolhia pessoas ligadas a facções e que cometeria mais crimes.





Segundo a polícia, nenhuma das vítimas tinha envolvimento com grupos criminosos.





"Ninguém sabia de nada, mas tinha toda uma estratégia montada por ele. Ele planejava, investigava, calculava, via o local do crime... Fazia toda uma pesquisa, uma logística, para que pudesse agir em seguida. Realmente, ele se sentia como o Charles Bronson em 'Desejo de Matar' e contou isso nos depoimentos", acrescentou o advogado.





Conforme a polícia, não houve contato com as vítimas nos momentos anteriores às mortes e nenhuma delas foi alvo de violência sexual. Albino, porém, teria arquivos com conteúdo sexual, que foram apreendidos.





Ele também registrava o dia a dia das vítimas por meio das redes sociais, disse o delegado responsável pelo inquérito, Gilson Rego Souza. Uma delas teria sido observada por mais de seis meses.





Os investigadores afirmam ainda que Albino marcava no calendário a data em que deveria cometer cada crime.





No momento, Albino está no presídio Baldomero Cavalcanti, em Maceió.





AS VÍTIMAS DO SERIAL KILLER DE ALAGOAS





_Nome, idade e data aproximada do crime_





1. Mikaele Leite da Silva (21 anos) - 29/10/2023





2. Louise Gbyson Vieira de Melo (18 anos) - 12/12/2023





3. Beatriz Henrique da Silva (25 anos) - 15/12/2023





4. Debora Vitoria Silva dos Santos (21 anos) - 18/12/2023





5. John Lenno Santos Ferreira (20 anos) - 18/12/2023





6. Joseildo Siqueira Silva Filho (24 anos) - 8/1/2024





7. Tamara Vanessa da Silva Santos (21 anos) - 9/6/2024





8. Emerson Wagner da Silva (17 anos) - 22/6/2024





9. Ana Clara Santos Lima (13 anos) - 4/8/2024





10. Anna Beatriz Santos Tavares (13 anos) - 27/8/2024