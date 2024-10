A prefeitura decretou feriado nos dias 18 e 19 de novembro (segunda e terça-feira), data do encontro

Daqui a um mês os moradores do Rio de Janeiro terão um "megaferiadão" decretado para facilitar a logística da Cúpula dos Chefes de Estado e Governo do G20, em novembro.

A prefeitura decretou feriado nos dias 18 e 19 de novembro (segunda e terça-feira), data do encontro. No dia 20, uma quarta, é comemorado o Dia da Consciência Negra. Na sexta-feira anterior, dia 15, há o recesso pelo Dia da Proclamação da República.





Junto com o fim de semana, 16 e 17, o "megaferiadão" soma seis dias.





O decreto que definiu os feriados foi publicado em maio. Ele também estabeleceu setores que ficam de fora do recesso. São eles:





- Comércio de rua;





- Bares e restaurantes,





- Hotéis, hospedarias e pousadas;





- Centros e galerias comerciais, shopping centers;





- Estabelecimentos culturais (teatros, cinemas e bibliotecas);





- Pontos turísticos;





- Empresas de mídia (jornalísticas, de radiodifusão sonora e de imagens);





- Indústrias localizadas nas Áreas de Planejamento;





- Padarias;





- Estabelecimentos que trabalham remotamente





A Cúpula dos Chefes de Estado e Governo ocorrerá no MAM (Museu de Arte Moderna), no Aterro do Flamengo. O local passa por obras para a recepção.





Encontros entre negociadores dos países-membros ocorrem no país desde dezembro. Ao todo serão 130 reuniões, das quais 21 ministeriais. Todas elas são preparatórias para a Cúpula dos chefes de Estado, a ser realizada em novembro, também no Rio de Janeiro.





As discussões giram em torno da governança global nas principais questões econômicas e diplomáticas do planeta. O Brasil elegeu como prioridades de sua presidência o debate sobre combate à fome, pobreza e desigualdade; desenvolvimento sustentável e reforma da governança global.





Contudo, temas da agenda mundial também devem dominar os debates, como os conflitos no Oriente Médio e a ofensiva russa sobre a Ucrânia.