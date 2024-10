Moysés Macedo, mais conhecido como Mike, virou assunto nas redes sociais após compartilhar fotos e vídeos sensuais em seu perfil. Além das imagens terem arrancado suspiros em alguns internautas, a publicação também viralizou por outro motivo: o homem de 34 anos é filho de Edir Macedo, bispo da Igreja Universal e dono da TV Record.





Filho mais novo do religioso, Mike é cantor gospel e já teve uma de suas músicas, “Era tão real”, na trilha sonora da série “Reis”, da emissora do pai. O videoclipe tem mais de 600 mil visualizações. Na próxima sexta-feira (18/10), ele lança seu novo trabalho, “Deixa chover”.















Em 2019, Moysés usou seu perfil no X para xingar uma massagista que trabalhava na Record. A mulher se sentiu humilhada e processou o rapaz, que foi condenado a pagar R$ 40 mil por danos morais.





Com mais de 45 mil seguidores no Instagram, Mike recebe várias cantadas. “Quem diria que a única coisa que eu ia gostar da Record, era do filho do dono”, escreveu um perfil. “Meu sonho de consumo”, disse outra pessoa. “Se for pecado, eu estou pecando e não é pouco”, comentou um terceiro.









"A gente pode fazer uma oração antes?", perguntou um seguidor, que recebeu uma resposta inesperada: "Ajoelha então", escreveu Mike. Muitos entenderam como um flerte e uma piada de duplo sentido com sexo oral.





Dentro do mundo gospel, ele é assunto por especulações sobre sua sexualidade. “Brasileiros que moram nos Estados Unidos afirmam categoricamente que Moyses Macedo é homossexual. Segundo informações, ele é muito conhecido em Manhatham, distrito de Nova York, e lá todos sabem sobre sua homossexualidade", diz uma publicação do site Fuxico Gospel, de 2013.





Na ocasião, os rumores geraram polêmica, especialmente por comentários considerados homofóbicos proferidos pelo bispo. Na época, Moyses Macedo veio a público e negou ser homossexual.