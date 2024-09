Como observar passagem do 'cometa do século'

Astrônomos e amadores estão com esperanças de conseguir enxergar a partir desta sexta-feira (27/9) um cometa que passa pelo sistema solar a cada 80 mil anos. Ele pode ser um dos cometas com maior brilho a passar perto da Terra em muitos anos — e por isso tem sido chamado de "cometa do século".

Alguns observadores no hemisfério Sul já conseguiram observá-lo e estão compartilhando imagens nas redes sociais.

O cometa C/2023 A3, também conhecido como Tsuchinshan-ATLAS, partiu de uma região do espaço que astrônomos acredita ser a Nuvem de Oort — uma espécie de esfera que envolve o sistema solar, segundo uma teoria científica.

Cometas são pequenos corpos celestes que orbitam o Sol, compostos principalmente de gelo, poeira e materiais rochosos. Quando um cometa se aproxima do Sol, o calor faz com que o gelo se vaporize, criando uma cauda. Eles percorrem uma órbita grande, o que significa que eles podem ficar milhares de anos longe da parte interior do sistema solar.

Segundo o astrônomo Filipe Monteiro, do Observatório Nacional, não é possível saber com certeza se o cometa será visível a olho nu, por isso é recomendado o uso de telescópios e binóculos.

"O cometa estará visível um pouco antes do amanhecer no final de setembro e logo após o pôr do Sol, quando transitará pelas constelações de Virgem (em setembro), Serpente e Ofiúco (outubro)", diz Monteiro.

Segundo o Observatório Didático de Astronomia da Unesp, quem quiser ver o C/2023 A3 agora em setembro precisa de um horizonte leste sem obstáculos e deve tentar detectar o cometa nas luzes do crepúsculo com binóculos.

Cometa voltará a ser visto em outubro

A passagem do cometa tem sido considerada um dos maiores eventos astronômicos de 2024 pela comunidade científica.

O C/2023 foi avistado pela primeira vez em janeiro de 2023 pelo Observatório Tsuchinshan, e posteriormente identificado pelo telescópio sul-africano ATLAS.

Muitos cometas são descobertos hoje em dia com telescópios avançados — mas poucos passam tão perto da Terra a ponto de poderem ser observados tão nitidamente e a olho nu. Por isso, a passagem do C/2023 A3 tem gerado tanta expectativa.

Nos próximos dias, astrônomos dizem que o cometa poderá ser avistado de diferentes partes do planeta.

Nesta sexta-feira (27/9), o cometa atingirá seu estágio mais brilhante ao se aproximar do Sol. Ele seguirá visível até 2 de outubro (quinta-feira da próxima semana), mas ficará menos nítido.

Em seguida, no dia 13 de outubro, ele estará ainda mais perto da Terra — talvez até com maior visibilidade do que agora. Mas astrônomos dizem que é difícil prever exatamente quais serão as condições para avistar o cometa daqui a algumas semanas.

Segundo Filipe Monteiro, do Observatório Nacional, a máxima aproximação do C/2023 A3 com a Terra acontece no dia 13 de outubro, a uma distância de 70.724.459 quilômetros. Nesse momento, ele poderá ser observado no horizonte oeste.

"A maior dificuldade será encontrar um lugar com o horizonte oeste livre, visto que o cometa está muito baixo no céu, numa altura de até 30 graus", diz Monteiro.