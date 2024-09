O Governo Federal anunciou mudanças na renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), afetando principalmente motoristas com idades entre 50 e 70 anos. As principais alterações dizem respeito ao novo prazo do exame de aptidão mental e física exigido na renovação do documento.

O que muda na lei da CNH?

As novas regulamentações de trânsito trouxeram mudanças fundamentais, principalmente em relação à obrigatoriedade de alguns equipamentos. Além disso, o período de validade da habilitação passa a se ajustar conforme a faixa etária. Confira:

- CNH de motoristas com menos de 50 anos passa a ter validade de dez anos;





- aqueles com idade entre 50 e 70 anos terão de renovar a carteira a cada cino anos;

- habilitados com mais de 70 anos terão a CNH válida por três anos.

Apesar das mudanças nas regras, os prazos podem ser alterados conforme a avaliação do médico responsável pelo exame.

Saiba como renovar a CNH com as novas regras

Para renovar o documento é necessário:

- Acessar o site do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) de seu estado;

- Fazer login com seu CPF ou CNPJ e senha;

- Atualizar seus dados e seguir orientações para solicitar a renovação.

Motoristas com mais de 50 anos recebem benefícios

O Governo Federal está oferecendo descontos na renovação da CNH para amenizar o impacto das mudanças. Motoristas com idade entre 50 e 70 anos passam a ter dedução de 50% no valor. Já idosos acima de 70 anos têm direito à redução de 30% para renovar o documento.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia