Destroços do avião que caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo, começam a ser removidos e levados para o Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Destroços do avião da Voepass que caiu em Vinhedo (SP) começaram a ser retirados neste domingo (11/8) do local do acidente.

A FAB (Força Aérea Brasileira) informou que motores da aeronave estavam sendo removidos na noite deste domingo. Eles seguirão para análises na sede do Quarto Seripa (Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), em São Paulo.





Peritos vão investigar qual a potência aplicada nos motores no momento do acidente. O resultado vai basear um lado a ser emitido pelos investigadores. Especialistas do Canadá, país da empresa que fábrica os equipamentos, chegaram ao Brasil neste domingo para ajudar nesta tarefa.





Um guindaste entrou no condomínio Recanto Florido, local da queda, e içou peças da aeronave. Os destroços foram colocados em um caminhão e transportados para São Paulo.





Linha de investigação será definida

A FAB informou que esta primeira fase da investigação deve ser concluída nesta segunda (12/8). Na sequência, os técnicos se reunirão em Brasília para compartilhar as informações colhidas e traçar os próximos passos.





A partir deste encontro, uma discussão definirá a linha de investigação a ser seguida. Também serão avaliados diferentes fatores que podem ter contribuído com a queda como as condições do voo, como era feita a operação da aeronave e fatores humanos.





O Cenipa, responsável pela apuração das causas do desastre, prevê apresentar um relatório preliminar sobre o caso em 30 dias. O ATR-72 era equipado com duas caixas-pretas e ambas foram recuperadas ainda na tarde de sexta-feira. O chefe do Cenipa, brigadeiro do ar Marcelo Moreno, afirmou neste domingo que foram obtidos os dados e áudios completos dos equipamentos.





Estas informações servirão para reconstituir os momentos finais do voo. Especiaistas da agência francesa de investigação vão ajudar nas apurações. O motivo é o ATR-72 ser feito na França - é comum na aviação que autoridades do país fabricante do avião auxiliem no trabalho.





Cascavel prepara funeral

Os 62 corpos das vítimas do acidente foram resgatados no sábado (10) e estão no IML (Instituto Médico Legal) da capital. Até o momento, 12 foram identificados. Segundo o IML, as famílias são as primeiras a serem comunicadas sobre o avanço dos trabalhos de reconhecimento.





Um corpo foi liberado para os familiares e outros sete devem ter o processo finalizado ainda hoje. Após duas reuniões envolvendo órgãos públicos e familiares das vítimas, os primeiros corpos devem ser levados para Cascavel (PR), município com maior número de mortos.





A Prefeitura de Cascavel, cidade de onde decolou o avião, estuda organizar um funeral coletivo para as vítimas do acidente. A realização da cerimônia depende da liberação dos corpos. Caso haja demora, existe a possibilidade de um local ser reservado e os funerais ocorrerem conforme o IML libere os corpos.