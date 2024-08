A passageira Rosana Santos Xavier, de 23 anos, foi uma das vítimas da queda do avião da Voepass, na sexta-feira (9/8). Após embarcar no avião, ela compartilhou com a mãe que estava com medo do voo, citou que o avião era velho e estava um caos.

Rosana enviou as mensagens à mãe, Rosemeire dos Santos Xavier, logo após entrar no avião, antes de decolar. “Meu, 2 horas de voo, vamos chegar com chuva. Que medo desse voo”, escreveu a vítima. “Juro, avião velho, tem uma poltrona quebrada. Juro, caos”, acrescentou.





Rosemeire, em entrevista ao Jornal Nacional, da TV Globo, disse que tentou acalmar a filha e pediu para ela ler um salmo. No entanto, revelou que teve um pressentimento ruim sobre o voo.

A mulher descobriu o acidente pela televisão. “Eu entrei em desespero. Comecei a correr dentro de casa gritando”, contou. Segundo Rosemeire, Rosana estava a trabalho no Paraná. As duas moravam em Franco da Rocha, região metropolitana de São Paulo. A cada dois meses ela viajava para participar de reuniões presenciais no Paraná.

O voo, que saiu de Cascavel, no Paraná, tinha Guarulhos como destino, mas caiu na região de Vinhedo nessa sexta-feira (9/8). O acidente aéreo chocou o Brasil. O trabalho de remoção dos corpos das vítimas terminou na noite desse sábado (10/8). A previsão é de que o relatório preliminar sobre o acidente seja divulgado em 30 dias.