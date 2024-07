Um caminhoneiro morreu na terça-feira (3) após ser atingido por um pneu que estourou em Padre Bernardo (MG).





Edson Rodrigues de Jesus, de 40 anos, calibrava o pneu do caminhão quando houve a explosão. Conhecido como ''Breno'' pelos moradores da cidade, ele estava em uma borracharia no momento do acidente.





Ao explodir, o pneu foi arremessado contra o homem. Segundo a delegada Alessandra Oliveira, o motivo da explosão pode ter sido uma solda que fragilizou a estrutura do objeto.





Ele morreu no local. De acordo com a Polícia Civil, as circunstâncias do caso ainda são apuradas e uma perícia está sendo aguardada.





A Prefeitura de Padre Bernardo publicou uma nota de pesar pela morte de Edson. O evento ''Arraiá do Grupo Melhor Idade'' também foi adiado em solidariedade à vítima, que havia participado da organização.