O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não afirmou ser contra cuidar dos pobres porque já ganha seus votos "na época de eleição", como indicam publicações que somam mais de 20 mil interações nas redes sociais desde 21 de junho de 2024.

O conteúdo começou a circular depois da passagem do presidente pelo Piauí, no Nordeste. Mas o vídeo que acompanha as postagens tirou a fala do mandatário de contexto, pois ele atribuiu esse pensamento às elites do estado, que, na sua visão, são culpadas pelo atraso social da região.

"SURREAL, o LADRÃO VAGABUNDO #lula, diz que pobre é pobre tem que trabalhar e que só quer o voto na época de eleição, essa cara não tá bem da cabeça. Meu Deus", diz uma das publicações que compartilham a sequência no X, no Instagram, no Facebook, no TikTok e no Kwai.

Na gravação, Lula aparece fazendo o seguinte discurso:"Pobre é pobre, tem que trabalhar. Pobre é pobre, a gente ganha o voto de pobre na época da eleição, pra que cuidar de pobre?". Algumas postagens incluem a data "21/06/2024" sobreposta às imagens.

Em 21 de junho, o mandatário participou do encerramento da Caravana Federativa, no Piauí. Trata-se de uma iniciativa itinerante que percorre o país com o intuito de aproximar o governo federal dos estados e municípios.

Na ocasião, o presidente anunciou parcerias, e investimentos em infraestrutura e em programas sociais. Um dos principais anúncios foi feito pela ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, sobre a criação da Fiocruz do Sertão, com sede em Teresina (PI).

No final da apresentação, o mandatário também discursou para apoiadores. Mas o vídeo desse momento que acompanha as publicações virais tirou sua fala de contexto.

Uma busca no Google pela íntegra do discurso com os termos "Lula"e "Piauí" levou ao vídeo original, publicado no canal oficial do governo em 21 de junho de 2024 no YouTube.

Uma análise da íntegra da sequência mostrou que, a partir de 1:43:32, está o momento com a fala de Lula compartilhado pelas publicações virais.

Os conteúdos, porém, não apresentaram uma passagem anterior, em que o mandatário atribuiu esse tipo de pensamento a uma "elite conservadora" do Nordeste e a culpabilizou pelo atraso social em alguns estados da região.

Anteriormente, em 1:43:00, ele afirmou: "Porque aqui tinha uma elite conservadora muito comprometida com a elite conservadora do Sul do país. Porque um dos atrasos do Nordeste, você pode ter certeza, é que muita gente da elite que governou o Nordeste, eles pensavam como pensava a elite do Sul do país e tava pouco se lixando para fazer o desenvolvimento nos seus estados. Porque eles viviam bem. Eles não passavam fim de semana aqui no Piauí".

Em seguida, aparece o trecho viral, em que Lula mostra a maneira como, para ele, essas pessoas pensavam da população mais pobre.