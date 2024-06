Correio Braziliense - Um jogo lançado em abril deste ano viralizou na última semana na loja digital de jogos Steam. Banana é um jogo muito simples e gratuito, onde o jogador deve clicar em uma banana para obter uma pontuação, apenas isso. Contudo, a cada 3 horas e 18 minutos, o jogo dará uma “carta” randômica de banana para o jogador, variando suas raridades.

As “cartas” da Steam são um sistema de recompensas nos jogos que são oferecidas aleatoriamente em todos os jogos da plataforma. Elas contam com um sistema de raridade e um mercado exclusivo na plataforma, cada uma tem um valor X que pode ser revendida para alguém na Steam.

Em Banana, as cartas têm níveis de raridade. Com cartas podendo valer entre 0,03 centavos para a Banana de Sorvete, R$ 1,49 para uma Banana Disco, R$ 144,87 para uma Banana Estelar, R$ 672,81 para modelos únicos de banana e podendo atingir até R$ 4.938,15 em uma única banana. O jogo apareceu na lista de jogos mais jogados da plataforma, marcando um pico de 900 mil pessoas ao mesmo tempo, ficando atrás apenas de Counter-Strike 2 e acima de Elden Ring, mesmo após a chegado do DLC Shadow of the Erdtree, muito aguardado pela comunidade do jogo.













Sob as acusações de fraude em cima do jogo, o desenvolvedor e co-fundador conhecido apenas pelo pseudônimo aestheticspartan recentemente se pronunciou após descobrir que um de seus funcionários era envolvido com esquemas de bitcoin anteriormente.

“Como todos vocês já ouviram, Theselions costumava estar envolvido em um golpe/bug de 'bitcoin' no mercado Steam. Não sabíamos disso até que vídeos recentes começaram a apontar isso e conversamos quase imediatamente com toda a equipe sobre a situação. Demos-lhe a oportunidade de nos explicar a situação e sabemos que ele demonstra remorso e lamenta o que aconteceu no passado.”

Na mensagem, ele deixa claro que o time seguiu por “caminhos diferentes” e que o inventário de Theselions foi limpo de qualquer banana com valor. Ainda na mensagem do Discord, aestheticspartan disse “Não é uma fraude, os membros restantes estão trabalhando em uma atualização para o jogo. Mal podemos esperar para tornar o jogo em algo maior e melhor que apenas um jogo de clicar”.



Esse mercado de vendas nos games não é novidade no meio, como o próprio Counter-Strike com toda uma estrutura paralela para venda de cosméticos, por exemplo. O que pode intrigar é que recentemente houve o apontamento de que muitos bots (Um programa engenhado para repetir um tarefa diversas vezes) estejam sendo usados no jogo da banana para conseguir essas cartas das bananas, porém, a Valve (Dona da Steam) não tem feito nada sobre o assunto, já que em qualquer venda das cartas na plataforma, o desenvolvedor leva uma parte, a Steam leva outra e o vendedor leva o que sobrar, sendo assim como o “mercado de venda de banana” aquecido a empresa só vai lucrar mais.