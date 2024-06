No próximo dia de São João o Brasil terá um ou vários milionários. O concurso 6462 da Quina será a ‘Quina de São João’ e tem prêmio previsto de R$ 220 milhões. Será o maior valor sorteado na Quina até hoje.





A Quina de São João existe desde 2011 e o maior prêmio da categoria até então sorteado foi o do ano passado, que atingiu R$ 216,7 milhões.





Mas, quanto rende esse prêmio? Como a Taxa Selic está atualmente em 10,50% ao ano, se um apostador ganhar o prêmio sozinho e aplicar todo o dinheiro na caderneta de poupança, ele receberá cerca de R$ 1,3 milhão de juros no primeiro mês.





O valor também poderia comprar 100 coberturas como a que o influenciador Lucas Rangel colocou à venda.

O dinheiro também seria suficiente para comprar uma frota de mais de 3 mil Fiat Mobi, o carro mais barato do Brasil (cerca de R$ 73 mil cada), ou 27 Ferrari SF90 Spider, o carro mais caro do país (R$ 7,9 milhões por unidade).





Como jogar

O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias para quatro, três e dois acertos.

Na Quina de São João, caso não tenha ganhador com 5 números, o prêmio será dividido com quem fizer quatro acertos. O prêmio não acumula neste concurso.

A chance de acerto em uma aposta de cinco números é de 1 em 24 milhões. Já um jogo com 15 números, a probabilidade de acerto é 1 em 8 mil.

As apostas podem ser feitas pelos aplicativo e site da Caixa, e nas lotéricas.





Valor

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de ganhar. Um jogo com 15 dezenas - número máximo que pode ser apostado - custa R$7.507,50.





Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.





Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.





Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).





Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.