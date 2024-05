Há dois anos, quando o apresentador da Caixa diz: “valendo!” e as bolinhas da +Milionária começam a ser misturadas dentro do globo, apostadores de todo o Brasil preferem fazer qualquer coisa, menos acompanhar o sorteio. Não é à toa. A loteria mais difícil do país já acumulou 149 vezes desde a estreia, em 28 de maio de 2022, e nunca teve um ganhador do prêmio principal. Com isso, a bolada inicial, que era de R$ 10 milhões, agora está em R$ 214 milhões, fazendo da modalidade a mais protocolar de todos os tempos.





Os sonolentos sorteios da +Milionária não são por acaso. Para ganhar com uma aposta simples, por exemplo, o jogador tem apenas uma chance em 238.360.500 (duzentas e trinta e oito milhões, trezentas e sessenta mil e quinhentas). Além da remota possibilidade de faturar, outra peculiaridade tem o poder de arrancar, no mínimo, um sorriso amarelo do rosto do apostador: o preço do bilhete é o mais caro entre todas as loterias, R$ 6 (ou R$ 48 por mês, caso participe de todos os sorteios).





O volante da +Milionária tem duas matrizes, a “Matriz de Números" (que vai de 1 a 50) e a “Matriz de Trevos Numerados" (de 1 a 6). Para registrar uma aposta simples, é necessário escolher seis dezenas na “Matriz de Números” e marcar dois trevos no espaço logo abaixo, na “Matriz de Trevos Numerados". Ganha o maior prêmio quem acertar as seis dezenas e os dois trevos. Para o professor Gilcione Nonato Costa, do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), jogar nessa modalidade é equivalente a “rasgar dinheiro”.





“Se considerarmos 238.360.500 segundos, esse tempo seria equivalente a sete anos e seis meses. Sendo assim, a chance de ganhar o prêmio principal da +Milionária é a mesma de acertar um segundo específico dentro do período de sete anos e seis meses”. Ainda conforme o matemático, 238.360.500 grãos de arroz preenchem aproximadamente 953 pacotes de cinco quilos. Então, a chance de ganhar na +Milionária com uma aposta simples é a mesma de escolher um grão de arroz entre 953 pacotes de cinco quilos.





“E tem mais. Acertar um metro qualquer da linha do Equador, que tem cerca de 40 mil quilômetros, ou seja, 40 milhões de metros, é seis vezes ‘mais fácil’ do que ganhar na +Milionária”, complementa. O fato, porém, não preocupa a Caixa Econômica Federal. A responsável pelos sorteios alega que, ainda que o prêmio principal não tenha saído, a +Milionária já pagou R$ 301,3 milhões em prêmios.





“Desde seu lançamento, em 28/05/2022, até abril de 2024, a modalidade já arrecadou R$ 1,4 bilhão. Desse valor, quase metade foi destinado a repasses sociais conforme determinado pela Legislação vigente”, informou em nota enviada ao Estado de Minas. Conforme balanço divulgado em fevereiro, a Caixa arrecadou R$ 23,4 bilhões com loterias em 2023, o que significa um aumento de 0,9% em relação ao ano anterior. Desse total, R$ 7,9 bilhões foram pagos em prêmios aos apostadores e R$ 9,2 bilhões foram repassados a programas sociais do Governo Federal em áreas como educação, saúde, cultura e esporte.

"Polarização nas loterias"

Devido ao imbróglio, a +Milionária virou “caso de política”. Em outubro do ano passado, a deputada federal Júlia Zanatta (PL-SC), partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, enviou um requerimento ao Ministério da Fazenda, chefiado por Fernando Haddad (PT), pedindo explicações sobre a modalidade de apostas. A deputada, no entanto, não citou que a loteria foi criada quando Bolsonaro ainda era presidente da República, e o então Ministério da Economia estava sob a batuta do ministro Paulo Guedes. De todo modo, as perguntas feitas a Haddad foram as seguintes:

1) Por que desde o primeiro sorteio, realizado em 28 de maio de 2022, não houve ganhador nessa modalidade de aposta no prêmio principal?

2) Existe a possibilidade de essa modalidade ser ineficaz, por ser uma combinação de números e “trevos”, com possibilidade de ganho na proporção de 1 chance em 238.360.500?





3) Diante dos sistemáticos sorteios acumulados e da dificuldade colocada aos apostadores, existe a possibilidade de mudança de regras da +Milionária?

4) A alteração do valor do bilhete ou aumento do número de concursos semanais poderia ser um meio de elevar a possibilidade de ganhador nessa modalidade?

5) A título de comparação, quais foram os valores arrecadados pela Caixa, nas dez últimas apostas da +Milionária e da Mega Sena?

6) A previsão é que a propriedade intelectual no Brasil aumente, após toda a tramitação do PDL das apostas esportivas já aprovado na Câmara e que tramita no Senado. Logo, o desenvolvimento de tecnologia nacional poderá ampliar e facilitar essas e outros tipos de apostas?





Por fim, a parlamentar pedia o “fornecimento de informações complementares que o senhor Ministro da Fazenda entenda como relevantes para demais esclarecimento quanto à modalidade supracitada”. Na última semana, a reportagem entrou em contato com o Ministério da Fazenda e perguntou se o ministro Fernando Haddad gostaria de se manifestar sobre o tema, mas não obteve retorno.





Enquanto isso, nos balcões das casas lotéricas, os apostadores encontram outras opções. De maneira arredondada, a probabilidade de alguém acertar as seis dezenas da Mega-Sena fazendo apenas a aposta mínima, por exemplo, é de uma em 50 milhões, enquanto na Quina é de uma em 24 milhões. As loterias “mais fáceis” são a Lotofácil (uma chance em três milhões) e o Dia de Sorte (uma em 2,6 milhões). Para os que têm pressa, a maneira mais eficaz e democrática para aumentar as chances continua sendo o tradicional bolão.





As chances de se ganhar em cada loteria da Caixa com uma aposta simples (da mais difícil para a mais fácil):





+Milionária (1 aposta de 6 números e 2 trevos): 1 chance em 238.360.500





Mega-Sena (1 aposta de seis números): 1 chance em 50.063.860





Timemania (1 aposta de 7 números): 1 chance em 26.472.637





Quina (1 aposta de 5 números): 1 chance em 24.040.016





Dupla Sena (1 aposta de 6 números): 1 chance em 15.890.70





Lotomania (1 aposta de 20 números): 1 chance em 11.372.635





Super Sete (1 aposta de 7 números): 1 chance em 10.000.000





Lotofácil (1 aposta de 15 números): 1 chance em 3.268.760





Dia de Sorte (1 aposta de 7 números): 1 chance em 2.629.575