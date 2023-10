Deputada quer explicações de Haddad sobre loteria 'impossível de ganhar'

438

Aposta da +Milionária (de 6 números e 2 trevos) custa R$ 6 (foto: Marcos Vieira/EM/D.A press) O imbróglio envolvendo a loteria +Milionária, organizada pela Caixa Econômica Federal, continua. A deputada federal Júlia Zanatta (PL-SC) enviou um requerimento ao Ministério da Fazenda, chefiado por Fernando Haddad (PT), pedindo explicações sobre a modalidade de apostas.

Estado de Minas publicou neste mês, a Conforme opublicou neste mês, a Milionária está acumulada desde o seu primeiro sorteio , realizado em 28 de maio de 2022, e só dá uma chance em 238.360.500 (duzentas e trinta e oito milhões, trezentas e sessenta mil e quinhentas) ao apostador que faz um jogo simples, que custa R$ 6.

No documento, a deputada federal faz seis perguntas a Fernando Haddad. São elas:

1) Por que desde o primeiro sorteio, realizado em 28 de maio de 2022, não houve ganhador nessa modalidade de aposta no prêmio principal?

2) Existe a possibilidade de essa modalidade ser ineficaz, por ser uma combinação de números e “trevos”, com possibilidade de ganho na proporção de 1 chance em 238.360.500?

3) Diante dos sistemáticos sorteios acumulados e da dificuldade colocada aos apostadores, existe a possibilidade de mudança de regras da Milionária?

4) A alteração do valor do bilhete ou aumento do número de concursos semanais poderia ser um meio de elevar a possibilidade de ganhador nessa modalidade?

5) A título de comparação, quais foram os valores arrecadados pela Caixa, nas dez últimas apostas da Milionária e da Mega Sena?

6) A previsão é que a propriedade intelectual no Brasil aumente, após toda a tramitação do PDL das apostas esportivas já aprovado na Câmara e que tramita no Senado. Logo, o desenvolvimento de tecnologia nacional poderá ampliar e facilitar essas e outros tipos de apostas?

No início do mês, a reportagem do EM já havia perguntado reiteradas vezes à Caixa, se, diante dos sistemáticos sorteios acumulados e da dificuldade colocada aos apostadores, exista a possibilidade de mudança de regras da Milionária, alteração do valor do bilhete ou aumento do número de concursos semanais, mas não obteve qualquer resposta.

Como apostar

O volante da Milionária tem duas matrizes, a Matriz de Números (que vai de 1 a 50) e a Matriz de Trevos Numerados (de 1 a 6). A aposta simples custa R$ 6, sendo a mais cara entre todas as loterias.

Em maio do ano passado, quando foi sorteada pela primeira vez, a modalidade tinha prêmio estimado em R$ 10 milhões. Atualmente, ela está no concurso 87, acumulada em R$ 87 milhões.

Durante todo esse período, apenas quatro vezes os prêmios secundários pagos pela Milionária superaram a casa dos R$ 300 mil (o maior valor foi de R$ 392 mil, o segundo foi de R$ 360 mil, o terceiro chegou a R$ 327 mil, e o quarto alcançou os R$ 306 mil).

Para efeito de comparação, de maneira arredondada, a probabilidade de alguém acertar as seis dezenas da Mega-Sena fazendo apenas a aposta mínima é de uma em 50 milhões, enquanto na Quina é de uma em 24 milhões.

De acordo com balanço divulgado pela Caixa em janeiro deste ano, o recolhimento proveniente dos jogos chegou a R$ 23,2 bilhões em 2022, um aumento de 25,7% em relação a 2021.

A Mega-Sena foi responsável por 47% do valor total (10,9 bilhões), seguida por Lotofácil (R$ 6,6 bilhões) e Quina (3 bilhões). Somente no ano passado, foram pagos R$ 8 bilhões em prêmios.

A distribuição de recursos que chegam à Caixa por meio das apostas, os chamados “Repasses Sociais”, atingiu a marca de R$ 10,9 bilhões em 2022. Desse montante, foram encaminhados, por exemplo, R$ 3,9 milhões para a Seguridade Social e R$ 2,1 milhões para o Fundo Nacional de Segurança Pública.

De acordo com o professor Gilcione Nonato Costa, do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), é mais provável uma pessoa ser escolhida aleatoriamente entre toda a população brasileira (que é de 203 milhões de habitantes, de acordo com o último Censo Demográfico) do que ganhar na Milionária.

Por fim, a deputada Júlia Zanatta (PL-SC) pede o “fornecimento de informações complementares que o senhor Ministro da Fazenda entenda como relevantes para demais esclarecimento quando a modalidade supracitada”.

O Estado de Minas entrou em contato com o Ministério da Fazenda e aguarda posicionamento sobre o caso. O próximo sorteio da Milionária está marcado para sábado (21/10).

As chances de se ganhar em cada loteria da Caixa com uma aposta simples (da mais difícil para a mais fácil):





Milionária (1 aposta de 6 números e 2 trevos): 1 chance em 238.360.500





Mega-Sena (1 aposta de seis números): 1 chance em 50.063.860





Timemania (1 aposta de 7 números): 1 chance em 26.472.637





Quina (1 aposta de 5 números): 1 chance em 24.040.016





Dupla Sena (1 aposta de 6 números): 1 chance em 15.890.70





Lotomania (1 aposta de 20 números): 1 chance em 11.372.635





Super Sete (1 aposta de 7 números): 1 chance em 10.000.000





Lotofácil (1 aposta de 15 números): 1 chance em 3.268.760





Dia de Sorte (1 aposta de 7 números): 1 chance em 2.629.575