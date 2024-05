Uma aposta de Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, acertou as 15 dezenas no sorteio da Lotofácil 3110, realizado nesta quarta-feira (22/5). Com isso, o sortudo de Minas Gerais garantiu o prêmio de R$ 1.071.992,65, assim como outras quatro apostas (duas de São Paulo-SP, uma de Santo Antônio de Jesus-BA e uma de Vila Velha-ES).



O sorteio foi realizado pela Caixa Econômica Federal no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo. As dezenas sorteadas foram: 01 - 03 - 04 - 06 - 09 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 18 - 20 - 23 - 24 - 25.



O próximo sorteio será nesta quinta-feira (23/5), valendo R$ 1,7 milhão.