A Mega-Sena sorteada nesse sábado (8/6) premiou 11 apostas mineiras na Quina, quando o apostador acerta cinco dezenas. Do total, cinco bilhetes foram feitos na capital Belo Horizonte, incluindo um bolão de 24 cotas que faturou R$ 98.934,24 mil.

O concurso realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, sorteou os números 21-27-35-48-59-60. Uma aposta simples de sete números, feita em Paracatu, no Noroeste de Minas Gerais, também faturou o prêmio de R$ 98,9 mil.

Os outros bilhetes premiados no Estado foram em: Contagem, na Região Metropolitana de BH; Boa Esperança, no Sul de Minas; Coronel Fabriciano, no Vale do Rio Doce; e, em Uberaba e Uberlândia, no Triângulo Mineiro. No Brasil inteiro 137 apostas acertaram cinco dezenas.

O prêmio máximo da Sena ficou com apenas um ganhador. Um bolão feito em Ponta Grossa, no Paraná, com nove números e dez cotas, faturou R$ 114,1 milhões. A configuração da aposta tinha uma probabilidade de acerto das Sena de 1 em 595.998.

O próximo sorteio da Mega-Sena está marcado para terça-feira (11/9), com prêmio estimado em R$ 35 milhões. Uma aposta simples, de R$ 5, tem a probabilidade de acerto da Sena de 1 em 50 milhões.