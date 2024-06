A Polícia civil prendeu, nessa terça-feira (11/6), um líder religioso suspeito de importunação sexual, ameaça e curandeirismo em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense.





De acordo com as investigações, o preso, que não teve a identidade divulgada, usava rituais religiosos para manter relações sexuais com as vítimas. O religioso utilizava cachaça, cocaína e chá de santo daime nos rituais para cometer os crimes e chegou a se relacionar com sua filha. A investigação acontecia desde 2022 em dez inquéritos policiais.

Ainda segundo informações da Polícia Civil, o preso também praticava estelionato, uma vez que pedia dinheiro aos filhos de santo alegando que era para adquirir novas consagrações espirituais para si próprio.