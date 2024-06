FOLHAPRESS - Ricardo Falco, amigo de Robinho condenado por estupro coletivo na Itália, se apresentou à Polícia Federal de São Paulo na noite desta sexta-feira (7/6), após o STJ emitir mandado de prisão.

Leia também: Futebol no mundo dos homens para os homens







A determinação era que ele cumprisse a pena imediatamente no Brasil, a exemplo do que já havia acontecido com Robinho. A dupla foi condenada pelo crime de estupro contra uma mulher albanesa, em uma boate na Itália em 2003. Na época, o jogador defendia o MIlan.





Falco deve ser levado para a prisão de Tremembé, mesmo local onde Robinho cumpre pena.

Leia também: Estupro é crime hediondo e deveria manter o preso em perpétua







Quando os dois foram condenados pela Justiça da Itália, já estavam no Brasil, o que fez o governo italiano pedir a extradição, que foi negada. Posteriormente, o pedido foi para que Robinho e Falco cumprissem pena em território brasileiro, o que acabou sendo aceito pelo STJ. Robinho está preso desde 21 de março.





"Seguindo o mesmo posicionamento que adotou desde o princípio, Ricardo se apresentou às autoridades brasileiras imediatamente após a expedição do mandado de prisão emitido pela e irá permanecer colaborando com a Justiça. Agora, aguarda-se a apreciação do Habeas Corpus impetrado perante o Supremo Tribunal Federal, para garantir o exercício do seu direito à liberdade até o trânsito em julgado do processo de homologação", disse Lorena Machado, advogada de Falco.





Apenas Robinho e Falco foram condenados pelo caso de violência sexual. Os outros quatro denunciados que foram envolvidos no caso estão livres: Rudney Gomes, Clayton Santos, Alexsandro da Silva e Fabio Galan. A Justiça italiana não conseguiu notificá-los ? eles deixaram o país durante as investigações.