A menina Sophia Ângelo Veloso da Silva, de 11 anos, encontrada morta em uma lixeira após desaparecer a caminho da escola, na Ilha do Governador, Rio de Janeiro, levou aproximadamente 30 facadas.

O delegado Felipe Santoro, da 37ª DP (Ilha do Governador), informou nesta quarta-feira (29/5) que as perfurações estavam, em sua maioria, na altura do tórax. Sophia foi abusada sexualmente e assassinada por Edilson Amorim, que convivia com a família da menina e conhecia a rotina da criança.

Imagens de câmeras de segurança obtidas pela polícia mostraram Sophia sendo levada por Edilson quando estava a caminho do colégio.

O preso precisou deixar a delegacia no caveirão da PM, na noite de terça-feira. A reportagem registrou, nesta quarta, a transferência de Edilson para a Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica.