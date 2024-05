Uma esmeralda bruta de 137kg, encontrada na Bahia e avaliada em até R$ 500 milhões, foi arrematada por R$ 175 milhões em um leilão da Receita Federal realizado nesta terça-feira (28/5). A pedra preciosa, considerada uma das maiores já encontradas no Brasil, tem matriz preta com esmeraldas verdes e foi extraída da Mina Caraíba, em Pindobaçu, no norte do estado.

O leilão, realizado em Campinas (SP), atraiu diversos interessados, mas apenas um comprador teve coragem de investir o valor milionário na joia rara. O lance inicial era de R$ 115 milhões. A pedra foi arrematada por um valor ainda abaixo de sua estimativa real, de acordo com especialistas.



Um laudo técnico geológico, realizado em 2022, indica que a pedra poderia ser vendida por entre R$ 154 milhões e R$ 256 milhões no mercado internacional de joias. O texto destaca a raridade e beleza da esmeralda, além de seu potencial para colecionadores, museus e universidades. A peça, com 60cm de altura, 20cm de largura e 20 cm de profundidade, é considerada uma verdadeira obra de arte da natureza.

A esmeralda de Pindobaçu não é a única joia gigante encontrada na região. Em 2001, uma pedra bruta de 380kg foi descoberta na mesma mina e avaliada em US$ 400 milhões. Já em 2017, outra esmeralda de 360kg, conhecida como "Esmeralda Bahia", foi encontrada na Mina da Carnaíba e estimada em US$ 300 milhões.