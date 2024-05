O pai da menina Sophia Ângelo Veloso da Silva, de 11 anos, encontrada morta em lixeira após desaparecer a caminho da escola, na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, desabafou sobre o caso.





“Estou sem chão e destruído com tudo isso. Ele vai pagar pelo o que fez”, disse Paulo Sérgio da Silva, de 36 anos, ao jornal O Dia.

O irmão da ex-madrasta foi preso, suspeito de cometer o crime. Ele precisou deixar a 37ª DP (Ilha do Governador) no caveirão da PM, na noite de terça-feira.“Os policiais disseram que ele falou o que fez e não demonstrou remorso nenhum”, completou. O corpo da criança foi encontrado na tarde desta terça na caçamba de um caminhão de coleta de lixo no bairro Tauá.