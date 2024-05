FOLHAPRESS - O corpo de uma menina de 11 anos foi encontrado na tarde desta terça-feira (28/5) dentro de uma lixeira, na Ilha do Governador, na zona norte do Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pelo delegado Felipe Santoro, titular da delegacia que investiga o caso.





Sophia Ângelo Veloso da Silva desapareceu após sair de casa na segunda (27/5), por volta das 7h, quando estava a caminho da escola. Moradora da comunidade Parque Royal, também na Ilha, ela estudava em uma unidade pública que ficava a cerca de 20 minutos de sua residência.

Imagens de câmeras de segurança mostram a criança com uniforme escolar e mochila no dia do desaparecimento, acompanhada por um homem, que foi reconhecido por familiares da vítima como o irmão da ex-madrasta da menina.





Ele foi preso suspeito do crime e não teve o nome divulgado. A polícia disse que ele tem mais de 18 anos e que permaneceu em silêncio na unidade policial. A reportagem não conseguiu localizar sua defesa.





Na casa do suspeito foi localizado um short idêntico ao que Sophia utilizava ao ir para a escola; a perícia irá confirmar se é o mesmo.





O corpo da criança foi localizado por moradores no bairro Jardim Carioca, dentro de uma lixeira, e policiais militares isolaram o local para a perícia. Exames irão apontar se ela foi vítima de abuso sexual, principal suspeita da motivação para o rapto, disseram policiais.

Delegacia

Ainda nesta terça, duas mulheres compareceram à delegacia. Uma delas é a mãe de uma colega de Sophia. Ela disse que o suspeito já tinha cometido um ato de violência sexual contra sua filha quando ela saía da escola, no dia 20. Na ocasião, ela não fez boletim de ocorrência.





A outra mulher afirma que foi abusada pelo mesmo suspeito quando era menor de 18 anos. Ela também não registrou o caso.





Na delegacia, o pai de Sophia, Paulo Sérgio da Silva, momentos antes de ter a confirmação da morte da filha disse que esperava justiça. "Não entendo como ele pode ter feito isso com a minha menina", disse.





Ainda segundo Paulo Sérgio, a polícia teria mensagens que mostram o suspeito pedindo dinheiro a conhecidos para fugir do bairro.