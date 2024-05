Correio Braziliense - Uma creche no Distrito Federal está sendo investigada por maus-tratos contra crianças após 22 ocorrências registradas na delegacia. As vítimas têm até 3 anos de idade.

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 3ª Delegacia de Polícia (DP), deflagrou, na manhã dessa terça-feira (28), uma operação para investigar denúncia e fez busca e apreensão na creche.

De acordo com o delegado-chefe Victor Dan, da 3ª DP, a polícia tem provas que comprovam os maus-tratos. No estabelecimento, foram encontradas condições insalubres, como situações precárias de higiene, com presença de baratas no local, inclusive em um forno.

"No interior do forno, foram encontradas baratas que eram chamadas pelas crianças de Nicole", diz o delegado Victor.

O local funcionava sem licenciamento. Pelas condições de saúde, as crianças apresentavam várias doenças com sintomas como vômito e diarreia. Algumas chegaram a ser internadas. O caso continua a ser investigado.